"30 лет Независимости" Ивано-Франковск — как в городе спасают старинные двери и столица украиноязычных блогеров

"30 лет Независимости" Ивано-Франковск — как в городе спасают старинные двери и столица украиноязычных блогеров

31 июля ТСН начала спецпроект, посвященный 30 годовщине Независимости Украины. В этом году к празднику 1+1 подготовил особый, мультиформатный проект. Впервые на украинском телевидении служба новостей на месяц отправится во всеукраинский тур, а 24 августа в столице состоится спецефир с ярким перформенсом.

Славный Станислав — еще так называют свой город местные, потому что так он называлось раньше. ТСН в центре Ивано-Франковска. Вчера здесь было жарко и солнечно, сегодня льет от обеда. Такое изменение погоды не редкость для Франковска, потому что мы рядом с горами.

Как тут избавляются советского прошлого, берегут наследие и почему город является трендсеттером, говорится в сюжете ТСН.19: 30 в рамках спецпроекту "30 лет Независимости".

Также читайте В День Независимости ТСН проведет праздничный спецефир с Золотых Ворот в Киеве

В Франковске нас встречает Алла Пасс, которая уже 18 лет работает в ТСН. Она рассказывает, что покажет такое место, которое всех удивит — обновленный завод "Промприбор".

Сейчас это современное пространство, а лишь несколько лет назад гигантское помещение в центре города оставалось пустым, теперь здесь есть прекрасная терраса.

Завод переселяют в другое здание, а само помещение молодые активные люди выкупают, и теперь за свои деньги создают здесь инновационное пространство. К модным тенденциям привыкает художник Ярема Стецик.

"Стеклянные двери для художника не очень комфортно, для студии", — говорит художник.

Художник одновременно является инвестором и резидентом пространства.

"Здесь есть такая игра — за все заплатил и еще платишь за аренду", — говорит Ярема Стецик.

"30 лет Независимости" | Ивано-Франковск - Славный Станислав и город, где не выбрасывают старые двери

Выпить здесь кофе, а вернуться с контрактом — это уже реальные истории обновленного "Промприбора".

"У нас на этаже работают различные профессии, мы начали говорить с экономистам, так я бы не имел возможности. Они мне что-то там подсказывают, а мы им лекцию о абстрактном искусстве", — говорит художник.

Из современного Франковска — в прошлый, в исторический центр, чтобы подняться на Ратушу. Чтобы попасть на Ратушу, надо пройти через краеведческий музей. Туда проведет его директор Галина Беднарчик. Козырек Ратуши сверкает монетами, которые оставили те, кто обязательно хочет сюда вернуться. В погожий день отсюда можно рассмотреть не только весь Франковск, но и Карпаты.

Уже пять лет Мария Козакевич не только спасает франковские двери от забвения, но и пытается изменить мировоззрение горожан. Ведь с обновленными дверями люди пытаются и подъезды подтянуть: ремонтируют за свой счет. А сейчас, благодаря инициативе Марии, которая называется "Франковское наследие", старые двери в городе уже не выбрасывают.

"Это найденный символ города и когда вы спросите, что интересного увидеть в Ивано-Франковске, вам непременно скажут — двери", — говорит активистка.

И по опыту Марии едут из разных городов.

А чтобы Франковск еще и распробовать на вкус Алла пригласила Соломию Витвицкую в кофейню-антикварню. Гостей Михаил и Ольга встречают и обслуживают сами. Изюминкой "Шпинделя" является оригинальный десерт. Супруги вместе создали пространство, куда охотно приходят и туристы, и украинские знаменитости.

А после сладостей и танцев вечерней Франковск показывает местная блогера Ирина.

Ирка Пистрюга — мегапопулярные инстаблогерка. Год назад она переехала из Черновцов в Франковск, влюбилась в город и подружилась с местными коллегами по цеху.

Ирина показывает ТСН популярные инстаграм-точки Франковска. Вот — произведения кузнецов, которые они ежегодно дарят городу. И самое интересное, говорит Ирина, то популярные местные инфлюенсеры не спешат бежать в Киев, а наоборот — съезжаются из других городов в Франик. Поэтому Франковск мы смело называем столицей успешных украиноязычных блогеров.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку