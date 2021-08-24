30 лет Независимости: Святослав Гринчук в свитере "бойз" и Маричка Падалко в лосинах показали, как менялась мода

30 лет Независимости: Святослав Гринчук в свитере "бойз" и Маричка Падалко в лосинах показали, как менялась мода

От базаров, заполненных дешевым импортом через собственные кооперативы — мы добрались до целой фэшн-индустрии.

30 лет Независимости Украины. Что пережили украинцы за эти три десятилетия? Какими были, какими стали? Как менялся мир и как менялись мы! Даже в смысле моды, об этом 24 августа говорится в праздничном выпуске ТСН к 30-летию Независимости Украины.

Помните, эти "кожанки", сшитые в частных кооперативах? А турецкие свитера и их узнаваемые узоры? Сейчас выбор есть значительно шире и более качественный. Хотя мода на футболки и джинсы — никуда не исчезла. Разве что мы одеваемся уже ярче. Что изменилось точно — так это мода на прически! Кудри, которые многие начесывал в 1991 уже и не встретишь.

От базаров, заполненных дешевым импортом через собственные кооперативы — мы добрались до целой фэшн-индустрии. И наши модельеры не только покоряют подиумы за границей — но и открывают свои фабрики в Украине.

Святослав Гринчук и Маричка Падалко примеряли модные образы за все годы независимой Украины

Как менялась мода на протяжении 30 лет в Украине:

1991 год

Дорвались. Так модники сейчас называют стиль ранних 90-х. Когда моду видели только в журналах. Свитера "бойз" носили и парни, и девушки. Женщины — неоновые лосины и верх с большими подплечниками. И этот лук характеризовали как "спорт кэжуал".

1992 год

Этот год — это время денима и неона. Повседневный стиль. Девушки продолжали поражать яркими цветами. Начали подбирать все в тон. Мини-юбки становятся ультрамини. Подрезали все: юбки, шорты и даже футболки.

1995 год

Классика с неклассическими аксессуарами. Массивными, заметными. Времена равенства закончились — надо было показать состояние. Мужчины охотились на барсетки. Женщины — на кожу и перчатки. Оверсайз-жакеты носили все.

1999 год

Конец девяностых — в стиле был удобен кэжуал. У мужчин свободно-спортивный крой пошел от американских рэперов, которые тогда были на пике популярности. А у женщин - гетры с короткими юбками в попсовом стиле. Как у Бритни Спирс.

2002 год

Начало двухтысячных — стиль нормкор, что означало незаметен. Так тогдашние модники отреагировали на перенасыщенность модой. Тренд — простые вещи.

2010 год

Далее — легкий спорт-шик. В 2010 мужчины на узкие джинсы надевали классический пиджак, женщины — джинсы заправляли в сапоги

2021 год

И вот — 2021. Говорят, мода уже сделала круг, вернулась и с каждого времени взяла понемногу.

Напомним, что одевали в 90-х и возвращается ли мода сейчас.

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