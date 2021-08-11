"30 лет Независимости": какие тайны и легенды Одессы — города, история которого уходит во времена античности

"30 лет Независимости": какие тайны и легенды Одессы — города, история которого уходит во времена античности

Одесса — город юмора, легенд и открытий. Сейчас улицы Одессы снова заполнены людьми. Хотя в прошлом году туристический город нес карантинные убытки.

В ТСН продолжается спецпроект, посвященный 30-й годовщине Независимости Украины. Впервые на украинском телевидении служба новостей на месяц отправилась во всеукраинский тур, а 24 августа в столице состоится спецэфир с ярким перформенсом. На этот раз ТСН побывала в Одессе.

Студия ТСН сегодня под открытым небом, на знаменитом пляже Ланжерон — среди местных и отдыхающих. Итак, это уже двенадцатая остановка странствий ТСН ко Дню Независимости Украины. И наше первое свидание в этом телемарафоне с Черным морем.

О тайнах и легендах Одессы говорится 11 августа в сюжете ТСН.19:30.

Этот город юмора, легенд и открытий. Даже если были здесь с десяток раз, и Оперным театром, или памятником Дюку вас не удивить — местные найдут, что показать.

Например, дом с одной стеной. Сюда туристов привозят регулярно. Главное, показать им все с правильного ракурса. Даже есть такие шутки, что там очень худые живут люди внутри. На самом деле этот дом таким образом построен, что есть только три стены, так как на четвертую при строительстве не хватило денег.

Сейчас улицы Одессы снова заполнены людьми. Хотя в прошлом году туристический город нес карантинные убытки. Один за другим закрывались магазины и кафе.

Официально Одессе — 226 лет. Хотя историю этих земель, значительно более давнюю, можно изучать прямо посреди Приморского бульвара. Под стеклянными куполами — остатки древнегреческих поселений.

Это сейчас в городе можно встретить много фонтанов. А когда-то в Одессе с пресной водой были большие проблемы. Отсюда и выражение, которое, видимо, все слышали. Началось с того, что в районе, который называется "Фонтан", нашли скважины с питьевой водой. Нашли качественную питьевую воду и построили фонтанчики из которых люди могли пить. А потом, когда вода начала появляться на рынках и не отвечала тому качеству, которое была на "Фонтане", люди говорили — "не фонтан". То есть некачественный продукт.

А вблизи пляжа "Дельфин" затонул танкер "Дельфи". "Селфи с Делфи" одесситы даже сделали традиции своего города.

Больше подробностей смотрите на видео:

"30 років Незалежності" | Одесса: Дерибасовская, "Тещин" мост и военная гавань

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