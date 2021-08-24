30 лет Независимости: Киев был настоящим городом в парке, а о главной улице сочиняли песни

30 лет Независимости: Киев был настоящим городом в парке, а о главной улице сочиняли песни

Тогда Контрактовая называлась еще Красной площадью.

Команда ТСН объехала всю Украину и рассказывала о 24 городах, об особенностях каждого региона. Все это время Киев терпеливо ждал.

По улицам столицы вместе с другими знаменитыми киевлянами прогулялась ведущая ТСН Лидия Таран.

Майдан и Крещатик — 30-летней давности. Каким он тогда был можно увидеть в легендарном клипе Павла Зиброва посвященному главной улице столицы. Его сняли в начале 90-х.

"Здесь очень много деревьев было, здесь тень была, здесь клумбы были, цветов очень много, воды, скамеек, здесь люди сидели, отдыхали, воду пили за три копейки — автоматы еще стояли", — вспоминает артист.

ТСН.ua

ТСН.ua

"Это как раз изменения были — переход независимости, безденежье. Сан Саныч — мэр Омельченко, он сказал, что Рыбчинскому и Зиброву за песню "Крещатик" даем по квартире на Крещатике! Ну и жду", — в шутку добавляет певец.

Киев тогда — это город каштанов, город парков, как говорили тогда о Киеве. "Много видел парков я в городах, но впервые вижу город в парке", — эти слова генерала де Голля о Киеве учили в школах.

Бизнесмен и писатель Гарик Корогодский знает весь Отрадный. В память о своем детстве и жизни здесь он поставил памятник родителям в парке и выкупил обратно их квартиру в типичной хрущевке. "Здесь много сохранилось. За маленьким столом обедали впятером", — рассказывает с умилением бизнесмен.

Именно на таких кухнях в начале 90-х и решали уезжать из страны и искать лучшей судьбы за рубежом. Так сделали и родители Корогодского. Киевляне оставляли все — книги, мебель и собственно квартиры. Это был период массовой эмиграции.

ТСН.ua

Тогда Контрактовая называлась еще Красной площадью. Здесь стоял ряд телефонов-автоматов, а где-то в кармане всегда быть спрятано 2 копейки — это "на позвонить".

Именно здесь на Подоле ближе к концу 90-х появился культовый ночной клуб "Аль Капоне". Попасть в него было не просто. А заслуженный артист Украины, актер Алексей Горбунов был здесь и арт-директором и диджеем. А еще в свободное время "грачевал", как говорили тогда, таксовал на "восьмерке" ...

Проезд в метро — 5 копеек. 5 минут от Арсенальной во Дворец пионеров. Неподалеку свою трудовую жизнь начинает Ирина Билык. В местном ЖЭКе она работала секретаршей. "Были 90-е и я не умела печатать и мне пришлось все равно делать вид, будто я умею", — рассказывает звезда.

ТСН.ua

"30 лет Независимости" | Киев: звезды вспомнили столицу на заре независимости и себя в то время

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