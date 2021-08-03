"30 лет Независимости" Кировоградская область — место падения метеорита, бездонное озеро и украинский Стоунхендж

31 июля ТСН начала спецпроект, посвященный 30-й годовщине Независимости Украины. В этом году к празднику 1+1 подготовил особый, мультиформатный проект. Впервые на украинском телевидении служба новостей на месяц отправится во всеукраинский тур, а 24 августа в столице состоится спецефир с ярким перформенсом.

На Кировоградщине местные говорят: дороги сюда наконец-то отремонтировали, поэтому приглашают всех в гости. Ведь где еще вы найдете уникальное место падения метеорита, бездонное озеро и даже украинский Стоунхендж? Это единственная область в Украине, где аж в трех шахтах добывают уран. Одна из этих шахт — прямо под жилыми кварталами Кропивницкого.

Об этом 3 августа говорится в сюжете ТСН.19: 30 в рамках спецпроекта "30 лет Независимости".

Здесь единственный в Европе музей ракетных войск стратегического назначения, где в земле на глубине 30 метров есть командный пункт с той самой "красной" (хотя на самом деле она другого цвета) кнопкой "Пуск".

Ее символ золотой орел — этот уникальный клад нашли в Мельгуновском курагане более трехсот лет назад в захоронении скифских царей. И именно отсюда началась украинская археология.

Здесь ежегодно расцветает более 3 миллионов тюльпанов и за невероятно красивыми фотографиями в дендропарк в начале мая едут десятки тысяч туристов.

Именно на Кировоградщине в Черном лесу бездонное реликтовое озеро Берестоватое. Ученые уверены — оно может иметь двойное или даже тройное дно. Вода в озере и зимой, и летом одной температуры и выживает здесь только земляной карась.

А еще бирюзовое озеро. Морозовский разрез, где когда-то добывали бурый уголь, теперь карьер затапливается водой невероятно красивого цвета.

И украинский Стоунхендж — загадочные рубежные камни — продолговатые гранитные глыбы, вкопанные в землю в два ряда. Ученые до сих пор спорят, кто их поставил, для чего и когда. По одной из версий — это древняя обсерватория.

И именно на Кировоградщине есть звездная рана — Болтышская астроблема. Именно сюда 60 миллионов лет назад упал метеорит. Как в этой ране — гигантском кратере — живется местным — отправляются выяснять журналисты ТСН.

На первый взгляд — обычный украинский степной вид — вот — поле, вон там вдали — пруд. Но на самом деле — это огромный кратер диаметром более 20 километров, который образовался от столкновения Земли с небесным телом.

Ученые утверждают — от такой метеоритной бомбардировки на планете изменился климат и исчезло 80 процентов видов живых существ. Среди них были и самые крупные земные жители — динозавры.

О катастрофе планетарного масштаба здесь напоминает только необычный для степной Украины ландшафт. Потому что сам кратер глубиной более чем полкилометра впоследствии заполнили осадочные породы. А просто в звездной ране в нескольких селах живут люди.

Село Болтышка — здесь всего полтысячи жителей, есть начальная школа, магазин и огромная гордость за исторические события, которые произошли миллионы лет назад.

Кроме радости, метеорит, как считают местные, принес им потенциальное богатство.

"Потенциально, мы — миллиардеры, но до этих миллиардов надо добраться", — говорят они.

Ученые нашли здесь третьи по величине в Европе залежи горючих сланцев. Но пока их не добывают.

"Сначала мысль была такая, что это не метеорит сделал это дело, что это вулкан. Что это кратер вулкана — Болтышка, Александровка, Ивангород. А когда начали уже предметнее изучать, оказалось, что это — дело сланцев, связанное с метеоритом. За счет чего, земной шар в регионе сжался и образовался этот сланцевый газ, сланцы ", — объясняет бывший учитель истории Иван Косенко.

По приблизительным подсчетам в кратере чуть меньше 4 миллиардов тонн горючих сланцев. Но дойдет ли до их добычи — местные сомневаются.

"30 лет Независимости" | Кировоградская область: место падения метеорита и украинский Стоунхендж

В поселковом музее образцы местных сланцев, а в память о великом меловом вымирании игрушечный динозавр и отпечаток кости настоящего.

Метеориту посвященный только один стенд. Глава музея Василий Белошапка рассказывает, что в поисках ответа на вопрос, каким все же был тот судьбоносный для мира метеорит — Болтышский кратер исследовали даже иностранные ученые. Но результатами исследований с местными не поделились.

В Институте геологии утверждают, полвека назад тоже бурили Болтышскую впадину. И подняли из глубины керн — образец породы длиной более километра. Но он исчез.

В Александрийской геологической партии подтверждают — керн действительно исчез. Зато показывают в гараже другой — добытый на заказ эстонских геологов.

И пока украинскую звездную рану только исследуют, в мире на таких местах неплохо зарабатывают благодаря туристам.

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