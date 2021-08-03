"30 лет Независимости": Кропивницкий — скифские деды, музей трамвая и уникальная этнолаборатория

31 июля ТСН начала спецпроект, посвященный 30-й годовщине Независимости Украины. В этом году к празднику 1+1 подготовил особый, мультиформатный проект. Впервые на украинском телевидении служба новостей на месяц отправится во всеукраинский тур, а 24 августа в столице состоится спецефир с ярким перформенсом.

Героический, красивый и неожиданный город Кропивницкий — так называется уже 5 лет. Местные иногда называют его еще маленьким Парижем, а вот приезжие — очень часто недооценивают.

О том, что может заинтересовать путешественника, расскажет местный корреспондент ТСН Елена Шворак, которая на встречу — пришла не одна. Об этом 3 августа говорится в сюжете ТСН.19: 30 в рамках спецпроекта "30 лет Независимости".

Ирландскому волкодаву Фунтику 4 года. Характер — общительный. Этот великан здесь местная знаменитость. А его хозяйка — корреспондент ТСН Елена Шворак. Вместе они готовы показать город.

По словам Елены, считают, что Кропивницкий — один из наиболее туристически-непривлекательных городов Украины, но многие ли города могут похвастаться тем, что музейные экспонаты, которым по две с половиной тысяч лет, встречают вас прямо посреди улицы?

Оказывается, что скифские воины — это не бабы, а деды, а если шагать Кропивницким — то обязательно улице Дворцовой, где каждое здание — готово попасть на открытку. Это результат упорного противостояния двух архитекторов конца 19-го века — Лишневского и Паученко, которые пытались превзойти друг друга.

Далее — памятник трамваю, которого в городе нет, и уникальная этнолаборатория.

Проекту "Баба Елька" — 3 года. За это время его основательницы — уже объехали более 7 десятков сел, записали из уст людей 6 сотен песен, а еще — собрали более 800 — экспонатов. Чтобы сохранить богатую культуру региона.

Одна из участниц проекта Инна Тильнова рассказывает, что денег за это не получают — только удовольствие.

А 3 года назад, в одном из сел области им удалось записать давний дохристианский мотив. Еще до того, как он стал популярным на весь мир, благодаря группе "GoA".

Со времени своего основания этот город был Елисаветградом, Зиновьевском, Кирово и Кировоградом. И вот, с 2016-го — Кропивницкий.

Все — в честь драматурга Марка Кропивницкого. Его фамилией назван и театр. У него - героиня одного из спектаклей — Наталка Полтавка, которой хулиганы почему-то постоянно ломают руку.

А еще здесь неподалеку, на месте древних военных казарм, — базируются украинские герои.

"30 лет Независимости" | Кропивницкий - памятник трамваю и музейные экспонаты посреди улицы

Это музей Кропивницкого 3-го полка специального назначения. У входа — поле памяти. Здесь обозначены места, где воины выполняли боевые задачи. Донецкий аэропорт, Дебальцево, Иловайск. А подсолнухи засадили родственники погибших. В самом музее — брусчатка с Майдана, прошитые пулями флаги с фронта, документы и оружие, отобранные у врага. И даже ключ от Донецкого аэропорта, который киборги захватили с собой.

Командир сказал, что ключ вернется в аэропорт, можно сказать домой, когда над аэродромом будет украинский флаг.

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