"30 лет Независимости": Луганщина — регион оккупации, терриконов, КПП и настоящих патриотами Украины

В ТСН продолжается спецпроект к 30-летию Независимости Украины. В этом году к празднику 1+1 подготовил особый, мультиформатный проект. Впервые на украинском телевидении служба новостей на месяц отправилась во всеукраинский тур, а 24 августа в столице состоится спецефир с ярким перформенсом.

14 августа ТСН вышла в прямой эфир из Северодонецка, который сейчас является административным центром Луганской области.

Луганщина — регион с непростой судьбой, уже восьмой год здесь идет война, большая часть области в оккупации. И хотя этот регион и пострадал от боевых действий, здесь можно встретить просто невероятных людей.

Луганщина всегда гостеприимная к тем, кто приходит с миром.

Край терриконов и шахт — и именно отсюда началась разработка Донецкого угольного бассейна. Правда, из-за войны большинство шахт остались в оккупации. Местные шахты имеют такие же названия, как и населенные пункты вокруг них. Логика очень простая, пока работает шахта — живет поселок.

Луганские сосны любишь не только сердцем, но и легкими, это аромат, который не передаст ни одна камера. Но масштабные прошлогодние пожары эти пахучие дерева почти уничтожили.

Область с непростой судьбой. Ее четыре района уже восьмой год в оккупации, а местная река — живописный Северский Донец — стал символической линией разграничения.

Самое главное, Луганщина — это Украина.

Смотрите на видео в сюжетах Натальи Нагорной и Лидии Таран — о прифронтовых Трехизбенке, Станице Луганской и Счастье. А также — о людях, которые там живут и для которых сине-желтый флаг и слово "Украина" многое значат. А еще о том, как съемочная группа ТСН вернула на указатель города Счастье надписи, которые были там раньше. Какие именно — смотрите на видео.

"30 лет Независимости" | Луганская область: край терриконов, шахтеров и оккупации

"30 лет Независимости" | Луганская область: кпп, украинские флаги и изуродованные стелы

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