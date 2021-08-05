"30 лет Независимости": Николаев — город легенд, причалов и незабываемых речных пейзажей

31 июля ТСН начала спецпроект, посвященный 30 годовщине Независимости Украины. В этом году к празднику 1+1 подготовил особый, мультиформатный проект. Впервые на украинском телевидении служба новостей на месяц отправится во всеукраинский тур, а 24 августа в столице состоится спецефир с ярким перформенсом.
ТСН приехала в Николаев. Это шестая остановка большого путешествия всеми областями страны в честь ее Дня Независимости. Что здесь увидеть интересного в воде и на суше, о местных легендах и способы спасаться от жары, о этом 5 августа говорится в сюжете ТСН.19: 30 в рамках спецпроекту "30 лет Независимости".
А о ситуации в Николаеве больше знает Лилия Родина. Сегодня именно она покажет город. Начинаем от статуи святого, в честь которого и назван Николаев.
"Говорят, что если собираешься в какую-то поездку, можно прийти к Николаю попросить его покровительства", — говорит Лилия Родина.
Николаев — это не Львов, но львы здесь есть. А еще — самая длинная пешеходная улица Украины. Соборная — полтора километровая улица-рекордсменка приводит нас к мемориалу местным героям — Ольшанцам. Это 68 десантников, которые в конце Второй мировой высадились в захваченном врагом Николаеве и не дали подорвать порты. Из 68 воинов — выжило только 12.
"Они отбили 18 атак немцев, обезвредили 700 гитлеровцев. Взорвали бы порты и это было бы потеряно навсегда", — говорит Лилия Родина.
Фонтаны здесь заменили Ленина. Вокруг — много ярких статуй. Это центральная площадь — тоже Соборная. С ней связана и легенда, из-за которой Николаев называют городом невест.
"Сюда свозили мужчин на строительство кораблей. Они были одни, женщин не было, степь. Князь Потемкин якобы приказал возвести красивых девушек со всех окрестностей. Якобы на этой площади поставили мужчин и девушек друг напротив друга, они должны были выбрать себе пару. Тогда были и свадьбы и венчания одновременно", — говорит Лилия Родина.
Спускаемся к реке Ингул, именно здесь начинался Николаев. Проходя по мосту можно загадать желание.
"А еще есть такой миф что золотая карета Екатерины II в где-то провалилась в Ингуле и на дне лежит", — говорит Лилия Родина.
Прогулки на катерах в Николаеве — это "мастхэв" и для местных и для приезжих. Можно порассматривать например, яхту "Икар", которой когда-то удалось кругосветное путешествие. Или уникальный мост, что не поднимается, а разъезжается в стороны, когда надо пропустить большое судно.
Вот такой он Николаев — город широких улиц, легенд, причалов и незабываемых речных пейзажей. Город на волне. С каким сегодня на одной волне и мы.
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