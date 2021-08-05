"30 лет Независимости": Николаев — город легенд, причалов и незабываемых речных пейзажей

31 июля ТСН начала спецпроект, посвященный 30 годовщине Независимости Украины. В этом году к празднику 1+1 подготовил особый, мультиформатный проект. Впервые на украинском телевидении служба новостей на месяц отправится во всеукраинский тур, а 24 августа в столице состоится спецефир с ярким перформенсом.

ТСН приехала в Николаев. Это шестая остановка большого путешествия всеми областями страны в честь ее Дня Независимости. Что здесь увидеть интересного в воде и на суше, о местных легендах и способы спасаться от жары, о этом 5 августа говорится в сюжете ТСН.19: 30 в рамках спецпроекту "30 лет Независимости".

А о ситуации в Николаеве больше знает Лилия Родина. Сегодня именно она покажет город. Начинаем от статуи святого, в честь которого и назван Николаев.

"Говорят, что если собираешься в какую-то поездку, можно прийти к Николаю попросить его покровительства", — говорит Лилия Родина.

Николаев — это не Львов, но львы здесь есть. А еще — самая длинная пешеходная улица Украины. Соборная — полтора километровая улица-рекордсменка приводит нас к мемориалу местным героям — Ольшанцам. Это 68 десантников, которые в конце Второй мировой высадились в захваченном врагом Николаеве и не дали подорвать порты. Из 68 воинов — выжило только 12.

"Они отбили 18 атак немцев, обезвредили 700 гитлеровцев. Взорвали бы порты и это было бы потеряно навсегда", — говорит Лилия Родина.

Фонтаны здесь заменили Ленина. Вокруг — много ярких статуй. Это центральная площадь — тоже Соборная. С ней связана и легенда, из-за которой Николаев называют городом невест.

"30 лет Независимости" | Николаев: что можно увидеть интересного в воде и на суше

"Сюда свозили мужчин на строительство кораблей. Они были одни, женщин не было, степь. Князь Потемкин якобы приказал возвести красивых девушек со всех окрестностей. Якобы на этой площади поставили мужчин и девушек друг напротив друга, они должны были выбрать себе пару. Тогда были и свадьбы и венчания одновременно", — говорит Лилия Родина.

Спускаемся к реке Ингул, именно здесь начинался Николаев. Проходя по мосту можно загадать желание.

"А еще есть такой миф что золотая карета Екатерины II в где-то провалилась в Ингуле и на дне лежит", — говорит Лилия Родина.

Прогулки на катерах в Николаеве — это "мастхэв" и для местных и для приезжих. Можно порассматривать например, яхту "Икар", которой когда-то удалось кругосветное путешествие. Или уникальный мост, что не поднимается, а разъезжается в стороны, когда надо пропустить большое судно.

Вот такой он Николаев — город широких улиц, легенд, причалов и незабываемых речных пейзажей. Город на волне. С каким сегодня на одной волне и мы.

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