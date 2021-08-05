"30 лет Независимости" Николаевская область — Кинбурнская коса, таврическая роспись и украинское Памуккале

31 июля ТСН начала спецпроект, посвященный 30-й годовщине Независимости Украины. В этом году к празднику 1+1 подготовил особый, мультиформатный проект. Впервые на украинском телевидении служба новостей на месяц отправится во всеукраинский тур, а 24 августа в столице состоится спецефир с ярким перформенсом.

Спецпроект ТСН в Николаеве — на Соборной площади города. Вообще, здешние жители уверены, что их солнечная область — на самом деле недооценена туристами, хотя имеет свой особый колорит и завораживает красотой.

Об этом 5 августа говорится в сюжете ТСН.19: 30 в рамках спецпроекта "30 лет Независимости".

На Николаевщине десятки уникальных, аутентичных прелестей, но — об этом мало кто знает в Украине. Только здесь — самый древний полис Причерноморья — Ольвия. Это неизведанная земля, — поселение древних греков. Здесь ежегодно новые находки и открытия.

Только здесь — полуостров между лиманом и Черным морем — Кинбурнская коса. Здесь живут люди, но нет ни одной построенной дороги. Можно встретить даже розового фламинго. Только здесь — таврическая роспись. Где в рисунках будто оживает Причерноморье. Только здесь — каньон, который который будто-бы разрезал степь пополам. Актовский каньон — это скалы высотой в сотню метров, которые тянутся на 5 километров.

Только на Николаевщине — украинское Памуккале. Эти белые скалы образовались после добычи белой глины. Ради эксклюзивных инстафото-люди готовы преодолевать плохую дорогу.

Только здесь — родоновое озеро. Образовалось на месте гранитного карьера. По упоминаниям сторожил-вода прибывала так быстро, что на дне карьера остались экскаваторы и тракторы, которые там работали. И только здесь — наша Швейцария. Так называют живописное село Мигия. Здесь — царство скал и воды. От одного взгляда на них по венам бурлит кровь. Обрывистый берег Южного Буга с гранитными скалами, водотоки, цепи порогов и водопады.

Мигию называют экстремальной столицей Украины. Здешние места будто-бы созданы для активного отдыха. Здесь можно подняться на скалы, спуститься бурными порогами реки или пролететь на троллее над пропастью радонового озера.

"30 лет Независимости" | Николаев: величественные каньоны, белые скалы и античные поселения

Эта скалистая местность — часть национального парка Бугский Гард — древнейшая часть суши Евразии. Таких только три во всем мире, которые за 60 миллионов лет ни разу не поглотил мировой океан.

Этими бурными порогами ходили на лодках казаки. Теперь здесь рафтинг и слалом. Развлечение — не для слабонервных.

Дальше — родоновое озеро. Лазурный цвет воды — из-за содержания радона и зеленой глины, которая смывается с гор. Когда-то здесь добывали гранит. Впрочем, однажды перестарались со взрывчаткой. Когда пришли утром на карьер — здесь уже стояло озеро. Его глубина с 9-этажку.

Над озером установили зиплайн — троллей. Длина троллея почти полтысячи метров. Он самый экстремальный в Украине.

Второй аттракцион — называется — Мегакачель, которая стоит над той же пропастью радонового озера. Сначала — кажется — детское развлечение, но справиться с эмоциями невозможно.



А впереди еще подъем на скалу. И снова снаряжение.

А теперь — релакс. Здесь в тени деревьев обустроили палаточный городок со всеми условиями. Рядом живописные острова. Когда-то здесь добывали жемчуг. Теперь здесь места для дикого отдыха.

Таких видов и природных условий, как здесь — нет нигде в Украине. Но, чтобы это понять, почувствовать и насладиться этим — надо рискнуть и приехать сюда, в Мигию.

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