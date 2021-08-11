"30 лет Независимости" Одесская область — морская столица, Аккерманская крепость и уникальные острова

31 июля ТСН начала спецпроект, посвященный 30 годовщине Независимости Украины. В этом году к празднику 1+1 подготовил особый, мультиформатный проект. Впервые на украинском телевидении служба новостей на месяц отправится во всеукраинский тур, а 24 августа в столице состоится спецефир с ярким перформенсом.

Телевизионная служба новостей на берегу Черного моря. Это тур ТСН всеми областями страны. Нас принимает солнечный юг — Одесская область. Половина ее территории — побережье. Но здесь не только море, но и реки, лиманы и самое большое в Украине озеро с пресной водой. Здесь крепости и виноградники, и первая в сезоне клубника. Дикая дельта Дуная и уникальный необитаемый остров, где живут только животные и птицы.

Об этом 11 августа говорится в сюжете ТСН.19:30 в рамках спецпроекту "30 лет Независимости".

Самая большая по размерам от севера до юга — более 600 километров суши. Половина этой территории — это береговая линия с морем, поэтому по праву морская столица Украины — это Одесская область.

Это невероятный природный уголок — более двухсот рек, множество лиманов и самое большое в Украине озеро с пресной водой, Ялпуг. На берегу озера раскинулся город Болград.

Здесь расположена самая низкая точка Украины — Куяльницкий лиман. Из-за значительной соленость его воды лиман называют прямым конкурентом Мертвого моря.

Здесь более 5000 объектов культурного наследия. Среди них и известна далеко за пределами Украины Аккерманская крепость, где можно путешествовать во времени.

Одесская область — это бескрайние виноградники. Они расположена на так называемой "виноградной широте", на одной параллели с французской Бургундией.

Отсюда развозят по Украине первые в сезоне ягоды клубники. Столицей этой ягоды называют село Лески, где в год выращивают более трехсот тонн этой вкусной клубники.

И именно в Одесской области можно иметь свой собственный остров фактически бесплатно. Мы расскажем об уникальных поселениях прямо в центре биосферного заповедника, которые люди возвели собственными руками, подняв строительные материалы просто из-под воды. Для этого отправимся в самое сердце дельты Дуная, окунемся в мир дикой природы.

"Немного суши, а все остальное вода. Мы в дельте Дуная и для того чтобы здесь путешествовать нам нужно сменить авто на лодку. Ну что вперед за эмоциями?", — говорит корреспондент ТСН Сергей Осадчук.

На деревянной лодке, изготовленном по старинным чертежам, вместе с нашим путеводителем Иваном выходим в основное русло Дуная и движемся в сторону уникальных островов.

"Здесь, где мы находимся, без лодки никак. Поэтому, если ты хочешь жить на острове — тебе нужна лодка", — говорит местный житель Иван Козьма.

Для жителей Вилково острова, это как для других украинцев дачи. Здесь плодородной дунайском иле, выращивают овощи и растят сады. 75-летняя Ольга как раз гребет на свою "дачу" по смородину. Остров ей достался от родителей.

Островная жизнь начала привлекать и тех, кто еще вчера просто гостил в этой местности. Знакомьтесь — это львовянин Юрий. Однажды он приехал сюда в гости и остался. Перевез сюда жену и возвел здесь деревянный дом.

"Прекрасно, это рай! Мы просто с природой здесь связаны, живем с природой. Вы побудете здесь два-три дня и все. Здесь совсем другая жизнь", — говорит житель острова Юрий Самохвалов.

Теперь у берега у него плещется рыба, рядом живут дикие птицы, а на цветах гудят островные пчелы. Гостей угощает уникальным цветочным медом и травяным чаем. Иметь свой собственный остров это — очень дорого, но очень круто, считают украинцы. А вот для здешних жителей это совсем не проблема — хочешь собственный остров, беги и делай.

Как и жители материковой части островитяне могут и в ресторан сходить, и воспользоваться услугой еда на вынос. Кухня ресторана это — рыбные вкусности. В Дунае более ста видов рыбы, часть из них подают здесь. Ею лакомятся не только посетители ресторана.

"Только садишься за стол, как сразу набегают вот такие местные котики. Их здесь очень много, потому что рядом река и рыба. Местные утверждают, что коты очень любят дунайскую сельдь", — говорит корреспондент ТСН Сергей Осадчук.

Есть в дикой дельте Дуная и уникальный необитаемый остров, где живут только животные и птицы. Остров Ермаков экологи и ученые ежегодно заселяют дикими копытными. Здесь работает настоящая природная лаборатория.

"Очень важно, что есть разные виды животных. Коровы берут немножко выше, щиплют траву, лошади например ниже, они могут заходить в воду подальше, а там олени - они выедают кусты больше. Мы видим, как эталонно развивалась бы дельта Дуная, если бы ее никто не трогал ", — говорит директор Дунайского биосферного заповедника Александр Волошкевич.

Точное количество островов в дикой дельте украинского Дуная не знают ни местные жители, ни ученые. Ежегодно могучая река намывает здесь все новые и новые территории. Это самая молодая суша Европы и единственное место, где Украина увеличивается в местности, иногда до полусотни гектаров в год. И только здесь можно увидеть, как образуется естественная жизнь — от появления на островах растительности к их заселению животными и людьми.

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