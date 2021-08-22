30 лет Независимости: Полтавщина — край мистики, вышивок, гобеленов, галушек и почему плакала Маричка Падалко

В ТСН продолжается спецпроект к 30-летию Независимости Украины. В этом году к празднику "1+1" подготовил особый, мультиформатный проект. Впервые на украинском телевидении служба новостей в месяц отправилась во всеукраинский тур, а 24 августа в столице возле Золотых Ворот состоится спецефир с ярким перформенсом. На этот раз ТСН побывала на Полтавщине.

Не столица, но и не провинция. Полтавщина — на пересечении путей, мыслей, традиций. Это своеобразный пуп страны. Здесь нашли и откопали первых мамонтов, полтавский говор является эталонным для украинского языка, именно здесь пела песни Маруся Чурай, полюбилась с Петром Наталка Полтавка, а благодаря Гоголю мир узнал об украинской мистике. Для каждого эта богатейшая земля подарит свое неповторимое впечатление.

Все школы помнят "Эней был парубок моторный" Котляревского. И все это началось с Ивановой горы в Полтаве.

Именно на Полтавщине самые мистические места. И если захотите, именно здесь можно провести вечера на хуторе близ Диканьки.

И можете понять, что какие они настоящие большие машины — КрАЗы.

Здесь до сих пор крутятся гончарные круги и действует уникальный центр украинского гончарства.

А Бельское городище древних скифов признано самым укрепленным поселением Европы эпохи раннего железного века.

Именно здесь готовят фантастически красивые лепешки и чуть ли не в каждом доме накормят знаменитыми галушками.

Самая очаровательная в мире вышивка белым по белому зародилась в Решетиловке. А еще здесь создают уникальные растительные ковры-картины. Детали о решетиловских гобеленах и их мастерах — смотрите в сюжете Константина Грубича.

"30 лет Независимости" | Полтавская область - край мистики, особенного говора и решетиловского чуда

Александр Луценко, ТСН.ua

Прямой эфир из Полтавы вела Маричка Падалко. С Полтавой в нее особая история. Ее маршрут Полтавой предусматривал один обязательный адрес, к которому никак не могла подступиться. И не только потому, что арку, которая ведет туда, застроили и превратили в кафе. Именно в доме в центре города жили ее дедушка и бабушка. Сюда Маричка Падалко приезжала гостить на каникулах.

Как только подошли к подъезду дома, Маричка начала плакать — нахлынули воспоминания о родных.

"Этот двор мне казался таким большим прежде! Раньше здесь был целый мир, который сейчас уместился под несколькими фруктовыми деревьями, на детской площадке и в хорошо знакомом подъезде", — говорит Маричка.

В подъезде дома до сих пор висит табличка с фамилиями бывших жителей, среди которых — Падалка Петр Костевич.

"Мой дедушка когда-то решил, что окончание фамилии на "-а" недостаточно украинское и сменил на "-о". Он много лет в Полтавском пединституте возглавлял кафедру украинской филологии и был автором школьных учебников. Это именно дедушка предложил родителям назвать меня Маричкой, но не дожил до того времени, когда я перейму от него язык. Я перешла на украинский в 2004 году", — говорит Маричка Падалко.

Александр Луценко, ТСН.ua

Смотрите на видео, как Маричка Падалко и Константин Грубич гуляли по Полтаве — Корпусный сад, Иванова гора с ее памятником галушкам и Белой беседкой, как смаковали черными галушками, посетили стоматологическую академию, побывали на свадьбе и цветной вечеринке.

"30 лет Независимости" | почему Полтаву называют "стоматологической Меккой" и где готовят черные галушки

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку