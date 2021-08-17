"30 лет независимости": Прикарпатье — "ворота в Карпаты", легендарные сокровища Довбуша и живописный каньон Днестра

В ТСН продолжается спецпроект, посвященный 30-й годовщине Независимости Украины. В этом году к празднику "1 + 1" подготовил особый, мультиформатный проект. Впервые на украинском телевидении служба новостей на месяц отправилась во всеукраинский тур, а 24 августа в столице состоится спецефир с ярким перформенсом. На этот раз ТСН побывала на Прикарпатье.

Ивано-Франковская область, которую еще называют Прикарпатьем, для большинства украинцев прежде всего ассоциируется с горами, а сам Ивано-Франковск называют "воротами в Карпаты". Но на самом деле в областном центре можно задержаться на несколько дней, а планы путешествия по Ивано-Франковской области — поменять буквально дорогой, соблазнившись еще неизведанными локациями, среди которых — уникальный живописный Днестровский каньон.

Об этом говорится 17 августа в сюжете ТСН.19: 30 в пределах спецпроекту "30 лет Независимости".

Именно здесь, на границе с Закарпатьем — самая высокая точка Украины — Говерла. Кто хоть раз туда поднялся, может гордиться — победил сам себя.

Неподалеку Верховины — Писаный Камень — древнее языческое капище, весь в петроглифах.

В невероятных здешних пейзажах не раз искали вдохновение Франко, Коцюбинский, Леся Украинка.

Родом из Прикарпатья легендарный Довбуш. Как он располагался со своими повстанцами — можно увидеть в пещерах скал возле села Бубнище, которые теперь названы в его честь. Кстати, где-то в горах Довбуш спрятал свои сокровища. И они до сих пор не найдены.

Только на Прикарпатье верится, что машина времени существует. И владеют ею — гуцулы. Этот горный народ ревностно хранит свои традиционные ремесла, одежду, кухню.

Дань современности — туристический курорт Буковель — крупнейший в Восточной Европе. Здесь не скучно круглый год: более 70 км трасс ждут лыжников и сноубордистов зимой, а летом многообразие активностей — от экстремальных аттракционов до пляжа на самом большом искусственном озере Карпат.

Между карпатских гор в Маняве притаился старый скит, который имеет многовековую историю, окутанную легендами о сокровищах, которые исчезли за одну ночь, когда монастырь закрывали, и Блаженный Камень с целебной водой.

Неподалеку — Манявский водопад — самый высокий в Украине.

Но Ивано-Франковская область — это не только горы. Вдоль Днестра — мало известное для туристов и чрезвычайно интересное Покутье, через которое проходит крупнейший каньон в Украине — Днестровский.

От созерцания невероятного вида дух захватывает. А еще здесь особый микроклимат, который удачно используют крестьяне — выращивают фрукты-овощи, а поскольку они еще и вкусно готовят, то развивают гастротуризм

В селе Чортовци гектары полей засаженны капустой на любой вкус — белокочанная ранняя, средняя, зимняя, брокколи различных видов, капуста цветная. Только здесь готовят особое блюдо, которое больше нигде не встретишь — "капусту приймлену", которую варят с пшеном, заправляют домашними яйцами, сметаной и мукой.

Неподалеку — село Надорожное, в котором особый микроклимат способствует сливовым урожаям. Здешних жителей даже прозвали "сливьенникамы". Сливу здесь сушат, маринуют, коптят, консервируют — хватает и для себя, и на "экспорт", в соседние области. Коронным здешним блюдом является суп из слив. Его готовят с галушками из теста, картофелем, морковью, добавляют немного сметаны и в самом конце — порезанную на мелкие кусочки сливу.

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В основном туристы приезжают сюда все еще не для того, чтобы насладиться особыми блюдами, а для сплава живописным Днестровским каньоном. При любой погоде в летний сезон рекой плывет все, что держится на воде — байдарки, каноэ, каяки, катамараны, сап-доски и даже средневековые ладьи.

Здесь предлагают однодневные маршруты, когда туристы за день преодолевают 30 км вниз по Днестру. Но есть и отчаянные, которые сплавляться могут несколько дней и даже недель. Ведь только по Ивано-Франковщине каньон тянется более чем на полторы сотни километров.

"На этом участке Днестр образует много изгибов, которые называются меандры. Поэтому иногда по карте мы видим, что расстояние 2-4 км, а на самом деле рекой надо проплыть 25-30 км ", — пояснил директор "Днестровского регионального ландшафтного парка" Михаил Ковтун.

Днестровский каньон может стать настоящей туристической меккой, что позволит местным жителям работать дома и не оставлять семьи ради заработков за рубежом.

Администрация заповедника уже выиграла государственный грант на строительство глемпингу — особого отеля-кемпинга по мини-домиков, которые не будут наносить вред заповедной территории. Такие заведения уже существуют за рубежом, в Ивано-Франковской может появиться первый в Украине.

"30 лет Независимости" | Прикарпатье: Говерла, скалы Довбуша и Днестровский каньон

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