"30 лет Независимости": "привидения" промышленности и зарождение новой жизни в прифронтовой Константиновке

В ТСН продолжается спецпроект, посвященный 30-й годовщине Независимости Украины. В этом году к празднику "1 + 1" подготовил особый, мультиформатный проект. Впервые на украинском телевидении служба новостей на месяц отправилась во всеукраинский тур, а 24 августа в столице состоится спецефир с ярким перформенсом. На этот раз ТСН побывала в городе Константиновка Донецкой области.

В Донецкой области без промышленности замирает жизнь: из-за упадка заводов пустеют целые города. Не случайно город Константиновку, расположенный в 17 километрах от линии фронта, называют "городом мертвых заводов и жизнеутверждающих людей". Промышленность Константиновки сейчас похожа на призраков, но на территории, где умирают заводы, зарождается новая жизнь.

Об этом говорится 16 августа в сюжете ТСН.19: 30.

Руины промышленных предприятий, которые уже зарастают зарослями, расположены в самом центре города. Здесь надо пробираться пешеходными тропами, проходя мимо символов коммунистической эпохи, которые кое-где остались на стенах, и на мгновение появляется ощущение, что переносишься в те времена машиной времени.

Когда-то в Константиновке работало более 20 заводов. Город даже называли "Склоградом", ведь в советское время здесь производили четверть всех стеклянных изделий. В 1930-х годах на местном заводе "Автостекло" изготовили первые "рубиновые" звезды для московского Кремля. Еще недавно продукцию местного предприятия разметали с прилавков магазинов. Теперь они — разве что в краеведческом музее.

Ветеран металлургического завода Владимир показывает руины, оставшиеся от его бывшего предприятия. У него после 20 лет отработанных у доменной печи осталась гордость за свой труд, боль от того, что завод умер, подорванное собственное здоровье и "повышенная" пенсия 5000 гривен.

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Впрочем, есть в Константиновке люди, которые верят, что все зависит только от них самих и вдыхают в город новую жизнь. Школьная психологиня Елена Голощапова отметила, что в Константиновке начали работу международные организации, в сотрудничестве с которыми можно сделать много полезного. Ее муж, частный предприниматель Дмитрий Голощапов развивает бизнес — открыл первый в городе лазертаг.

Местная общественная активистка Сирануш Арутюнян-Бозоян работает редактором журнала, директором образовательного пространства и объединяет вокруг себя единомышленников. Она — переселенка со стажем. Когда ей было восемь лет, ее семья приехала в Константиновку из Армении, и решила здесь остаться навсегда. Теперь она замечает, что нынешние переселенцы, которые приезжают из временно оккупированных территорий Донбасса, энергичные и талантливые люди, которые меняют город к лучшему.

"К нам приехало много талантливых людей, в частности, из Донецка. Здесь их просто тысячи появились — кто-то талантливый фотограф, кто-то очень крутой врач. И это, конечно, положительно повлияло на жизнь города ", — отметила она.

А руины бывшей промышленной зоны в Константиновке уже третье лето подряд превращаются в локации рок-фестиваля. Таким образом эта территория приобретает новые, жизнеутверждающие смыслы.

"30 лет Независимости": Константиновка - город мертвых заводов и жизнеутверждающих людей

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