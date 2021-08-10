"30 лет Независимости": путешествие по Сумщине — от славы княжеских времен до признанной конопляной столицы

В ТСН продолжается спецпроект, посвященный 30-й годовщине Независимости Украины. В этом году к празднику "1 + 1" подготовил особый, мультиформатный проект. Впервые на украинском телевидении служба новостей на месяц отправилась во всеукраинский тур, а 24 августа в столице состоится спецефир с ярким перформенсом. На этот раз ТСН побывала в Сумах.

Этот край удивляет и вдохновляет поступками людей, которые стали частью украинской истории. События, которые здесь происходили, описанные еще в летописях Киевской Руси и "Слове о полку Игореве". А недавно благодаря работе глуховских ученых и селекционеров, которые создали сорт безнаркотических конопли, о Сумщине снова заговорили во всем мире.

Об этом 10 августа говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Бескрайние поля, плодородные черноземы, нефтяная сокровищница Украины и северный форпост государства с наибольшей протяженностью (более чем полтысячи километров) украинско-российской границы.

Неповторимые и самобытные орнаменты красно-белых кролевецких рушники, которые имеют почти 300-летнюю историю.

Неописуемая красота пейзажей Могрицы, которая была когда-то карьером на дне бывшего моря, холмов мелового периода, где можно найти остатки скелетов древних морских существ.

"Круглый двор" Тростянец, который был ареной цирковых и конных выступлений, и спектаклей крепостного театра и балета, а ныне — международных рыцарских турниров и рок-фестов.

Город Путивль, описанное в летописях монахов Киевской Руси и "Слове о полку Игореве", где когда-то тосковала Ярославна, ожидая вестей от своего мужа — князя Игоря.

А еще в Сумской расположена столица украинского коноплеводства — город Глухов. Благодаря работе селекционеров Глуховского института лубяных культур здесь на сотнях гектаров выращивают безопасную с точки зрения содержания наркотических веществ коноплю. Из 300 каннабиноидов, которые есть в составе конопли, еще 60 лет назад ученые убрали ту одну, что вызывает наркотическое опьянение. С тех пор семена глуховской безнаркотической конопли начали закупать во всем мире.

Пока медицинская конопля в Украине под запретом — здесь выращивают только технические сорта. Их используют для текстильной промышленности, в косметологии, парфюмерии, строительстве и как продукт питания. Даже для Укроборонопрома конопли пригодились. "Уже доказано, что порох дешевле будет выпускать из конопли, чем из хлопка", — отметил директор институт лубяных культур Сергей Ткаченко.

Конопля — это уникальная, безотходная культура, в которой ценное абсолютно все. Особенно — стебли, из которых еще в древности наши прабабушки делали волокно. Теперь этим занимаются на промышленном уровне, а из конопляного волокна даже изготавливают бумагу.

Из конопли можно изготавливать топливные брикеты, теплотворная способность которых будет больше, чем у каменного угля, а также строительные блоки. Конопляные волокна используют при утеплении фасадов и в качестве подложки под паркетную доску и ламинат, а также их перерабатывают в экологические наполнители для подушек, одеял и матрасов. Используют ее также для пошива одежды. В конце концов, все экологическое — сейчас в моде.

Семена конопли перемалывают в муку, которое внешне не имеет ничего общего с пшеничной и больше похожа на кофе. Сами по себе они тоже очень ценны и полезны.

"Конопляное семя содержат в себе 20 аминокислот, 8 из которых незаменимы, которые наш организм не способен сам синтезировать. Плюс огромное количество витаминов — групп А, В, С, F, а также минералы — в частности, фолиевая кислота, которая очень полезна для беременных, в период лактации ", — рассказывала фермер Ирина Колесник, которая вместе со своим мужем производит в своем хозяйстве из конопляных семян такие продукты как сыр, халву, майонез, а также икру.

Семена конопли Ирина добавляет также к первым блюдам, а еще — к мясу, гарнирам, различным салатам и десертам. После дегустации блюд из конопли остается специфический легкий ореховый привкус, который ни с чем не спутать и который еще долго напоминает о вкусности.

Прекрасные растения-гиганты, когда-то воспетые в народных песнях, теперь снова, хоть и медленно, но начали возвращаться к жизни здесь — на Сумщине.

"30 лет Независимости" | Суммы: глуховские ученые, растительный код и летописи монахов

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