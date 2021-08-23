30 лет Независимости: Ровенская область — сокровища под ногами, собор с вмурованы мертвецами и самый известный троллейбус

В ТСН продолжается спецпроект к 30-летию Независимости Украины. В этом году к празднику "1+1" подготовил особый, мультиформатный проект. Впервые на украинском телевидении служба новостей в месяц отправилась во всеукраинский тур, а 24 августа в столице возле Золотых ворот состоится спецефир с ярким перформенсом. На этот раз ТСН побывала на Ровенщине.

Это край голубых озер, непроходимых болот, дремучих лесов, регион, где родилась самая важная книга Украины — Пересопницкое Евангелие, на котором теперь присягают президенты.

— Тараканивський форт — оборонительное сооружение XIX века. Мощные стены, таинственные подземелья и ходы, кирпич покрыта зеленью — здесь чувствуешь себя будто в другом пространстве.

— Тоннель любви. Перенестись в сказку, где царит красота и пахнет любовью. Место, куда съезжаются со всего мира вдохновиться душевным теплом.

— Настоящее богатство — бурштин просто под ногами. Его крупнейшие залежи на Ровенщине. О нем больше слышат как о причине разборок и криминала. Впрочем, прежде всего это солнечнное украшения, которое еще, говорят, полезно для здоровья.

— Узкоколейка «Кукушка» .Ей более 100 лет и она самая длинная в Европе. Проходит лесами, песчаными дюнами, железнодорожным деревянным мостом над рекой Стырь.

— Мацик — деликатес из Ровенской области. Блюдо, которое готовят аж полгода. Его еще надо хорошенько поискать в самых дорогих ресторанах, но с давних времен в селах Полесья он был на каждом столе.

— Свято-Георгиевский собор, где хранятся останки по меньшей мере 6000 человек, погибших в Берестецкой битве.

Сотни погибших в Берестецкой битве покоятся четырехметровой колонне. Здесь останки замуровали, потому разложить все в храме просто места не хватило. Годами тысячи черепов и костей, которые люди находили на полях и в хозяйствах несли сюда. На самом деле собраны останки во всем соборе — это много погибших всего в полях и на переправах. Большинство глубоко под землей так и покоятся...

Ежегодно почтить память казаков съезжаются тысячи людей. И все здешний двор, на котором есть еще один престол собора, превращает в храм под открытым небом. Все молятся перед иконой «Голгофа», написанной более 100 лет назад прямо на цинковых листах.

Но сейчас икона не защищена от разрушения солнечными лучами. И в конечном итоге может быть навсегда уничтожена. Из года в год в Национальном историческом заповеднике «Казацкие могилы» только слышат обещания ее реставрировать.

"30 лет Независимости" | Ровенская область: Таракановский форт, солнечные украшения и теплая церковь

А в Ровно есть свой знаменитый троллейбус, который славится на всю Украину, потому что он самый старый из всех и до сих пор на ходу. Этот рогатый еще в 1974 открывал троллейбусное движение в Ровно. Сейчас он выезжает только под заказ экскурсий и уже практически стал символом города. Еще недавно на нем работала женщина, с того же года была за рулем этого рогатого. Водитель Екатерине 73 года, из них 52 она провела за рулем троллейбусов. Всего три недели назад она вышла на пенсию, и уже скучает по рабочим местом. Благодаря ТСН Екатерина смогла снова посидеть в любимом троллейбусе под номером 001.

Еще одна местная знаменитость — тренированный поросенок Фрося. Она и лапку дает и восьмеркой шагает.

Свинке Фроси десять месяцев. Она — особенная. Со своим владельцем Владимиром они вместе поднимают настроение в домах и детям в онкоотделениях. Любимое место прогулки Фроси — ровенский парк Лебединка. Когда Фрося дефилирует по парку, никто не остается равнодушным.

В одном из углов Лебединки еще недавно была свалка, но местные волонтеры и Юрий вычистили его и создали здесь парк исторической реконструкции «Городище Оствиця». Оствиця — это не только место для отдыха, но и культурный проект.

"30 лет Независимости" | Ровно: старейший в Украине троллейбус и истории удивительных горожан

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