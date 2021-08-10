"30 лет Независимости": Сумы — бывшая сахарная столица, центр органной музыки и ангелы-хранители

31 июля ТСН начала спецпроект, посвященный 30 годовщине Независимости Украины. В этом году к празднику 1+1 подготовил особый, мультиформатный проект. Впервые на украинском телевидении служба новостей на месяц отправится во всеукраинский тур, а 24 августа в столице состоится спецефир с ярким перформенсом.

ТСН в Сумах. Город с козацким корнями, сладкой славой и героическим современниками. Почему на гербе города аж три сумки и что в них можно положить? Что здесь такого, что даже в Париже хотели бы иметь, и чем нужно гордиться горожанам, говорится в сюжете ТСН.19:30 в рамках спецпроекту "30 лет Независимости"..

О городе расскажет корреспондент ТСН Оксана Солодовник. Белая беседка стоит на месте скважины. В XIX веке здесь искали нефть. Не нашли. Дыру прикрыли плитой и поставили на нее резную деревянную часовню, построенную, говорят, без единого гвоздя.

Когда-то Сумы называли сахарной столицей. И все благодаря семье сахарозаводчиков и меценатов Харитоненко. Им принадлежала почти половина нынешних исторических зданий. Теперь Иван Харитоненко смотрит на город с монумента Сахарного короля, правда, в советское время, его здесь ненадолго сменил Ленин.

Три сумки — это официальный герб города. Здесь это изображение повсюду, ведь по легенде именно три сумки с золотом нашли на берегу реки козаки-переселенцы, и на эти деньги в середине XVII века начали строить город-крепость. Река тоже называется Сумка. Поэтому или от реки, или от сумки происходит название — неизвестно.

С сумками или без, но люди здешние кажутся не неторопливыми. Но куда спешить — если живешь среди древних соборов и среди деревьев, часто выше старые здания. Чего не хватает сумчанам?

"Не хватает мне кажется уважительного отношения к городу у горожан самих", — говорит Оксана Солодовник.

Органист Орест Коваль оживил для нас мощный инструмент, которым может гордиться город. Подобных всего полтора десятка на всю страну. Именно благодаря усилиям Ореста Сумы стали одним из центров органной музыки.

Звуки органа звучат в моей голове, и когда мы идем помянуть героев войны на Востоке на Центральном кладбище. Один из них — "Север" Сергей Табала — самый молодой киборг. Он погиб во время штурма Донецкого аэропорта. Герой Украины было всего 18 лет.

Ангелы-хранители современные граничат здесь с ангелами XIX столетия. Эти мраморные скульптуры французский скульптор Круази создал для семейного захоронения Харитоненко. Говорят, их корпии есть в Лувре. Мраморные скульптуры семьи сахарозаводчиков и меценатов нуждаются в реставрации. А вот сахарному заводу она уже не поможет. От сладкой величия Сум остались лишь руины рафинадного завода.

В память о сахаре-рафинаде здесь и поставили этот куб. Его особенно любят дети. А мы решили покорить сладкую вершину Сум.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку