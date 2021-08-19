"30 лет Независимости": Тернополь — "файный" город, где "шпацеруют", пекут "пляцки" и не любят спешить

"30 лет Независимости": Тернополь — "файный" город, где "шпацеруют", пекут "пляцки" и не любят спешить

31 июля ТСН начала спецпроект, посвященный 30 годовщине Независимости Украины. В этом году к празднику 1+1 подготовил особый, мультиформатный проект. Впервые на украинском телевидении служба новостей на месяц отправится во всеукраинский тур, а 24 августа в столице состоится спецефир с ярким перформенсом.

ТСН сегодня в "файном" городе — Тернополь. Это один из трех главных городов Галичины, и поэтому здесь не ходят, а "шпацеруют", и пекут не торты, а "пляцки". Тернополя не любят спешить, ведь в этом городе так хочется наслаждаться каждым моментом.

О том, почему в Тернополь стоит ехать на десерт и где здесь можно найти Елисейские поля — 19 августа говорится в сюжете ТСН.19: 30 в рамках спецпроекта "30 лет Независимости".

На Театральной площади все назначают встречи в Тернополе, потому что это центр города, здесь сходятся пешеходные дорожки и установлены единственные трехсторонние уличные часы в Украине.

Таких часов в мире всего двое — в Тернополе и во французском Амьене. А рядом — памятник легендарной оперной певице Соломии Крушельницкой (она родились в селе Белявинцы под Тернополем, и училась в Тернополе — Ред.) — вообще единственный в мире в полный рост. И — первый памятник женщине в Тернополе.

Далее — "Случайная встреча". Так называется скульптура, которая на самом деле состояла из двух женщин, но одну украли. Тернополяне называют ее памятником психотерапевту, потому что все садятся к ней, чтобы сфотографироваться, говорят, цветы дарят, рассказывают о наболевшем, есть мужчины, которые целуют.

А сейчас это еще и обязательная фотолокация. Кто был в Тернополе, должен обязательно сделать фото с этой дамой.

А дальше встреча с еще одним известным тернополянином Тарасом, который сам называет себя городским сумасшедшим, который любит свой город до безумия.

Ранее он был директором Тернопольского туристско-информационного центра. А сейчас он — известный ресторатор.

Тарас рассказывает интересные факты о Тернополе.

"Это макет старого города, того, каким был Тернополь до Второй мировой войны. Мы находимся у Кафедрального собора, построенного в 18-м веке. Во время Второй мировой его, как и многие другие памятники старого Тернополя, разрушили, и восстановили в 57-м году ", — рассказывает он.

У Тараса с "Катедрой", как ее называют горожане, связана личная история.

"На ризнице "Катедры" изображена святая вечеря. Для воспроизведения сцены позировал местный бомонд. Теперь на святой вечере можно увидеть местных художников, один из них — это мой отец, он там лысый, смотрит в другую сторону", — делится он.

Дальше — колокольня. Тарас объясняет, туристам биться в колокол, как правило, не позволяют, чтобы не навлечь беду.

А вот самые большие в Украине фасадный часы установили на тернопольской "Катедре" пять лет назад.

Далее пришло время попробовать знаменитые тернопольские "пляцки".

На свадьбе, на все праздники "пляцки" были традиционными, они были многослойными, многоэтажными.

Как говорят горожане, каждая тернополянка рождается с иголкой в руке и с рождения умеет печь "пляцки".

Между тем на тернопольских Елисейские полях уже можно увидеть самый красивый закат.

Здесь многие люди просто сидят на траве и отдыхают, пикники себе делают.

Но вишенкой на "пляцке" путешествия и самой большой достопримечательностью "файного" города является тернопольский "став", огромное искусственное озеро, которое начали копать еще в 16-м веке, а затем постоянно углубляли.

А рассказывает о нем местный меценат Тарас Демкура.

"30 лет Независимости" | Тернополь: культ пляцков и где в городе можно найти Елисейские поля

Благодаря Тарасу, ежегодно в Тернополь съезжаются раритетные автомобили — на фестиваль. Он и сам коллекционирует ретро автомобили — их у него уже три с половиной десятка. Любит он и водный транспорт. Катаясь по озеру, рассказывает, за что он любит Тернополь.

"Здесь есть галицкая кухня, здесь есть возможность на катере с одного берега на другой приехать попить кофе", — говорит Тарас.

С воды можно посмотреть и на набережную, и на самый длинный в Украине фонтан, и на остров влюбленных.

Зимой озеро так замерзло, что горожане без страха гуляли по льду, но летом на озере ощущение совершенно другие. Разноцветное почти тропическое небо завораживает, а ветер в лицо зовет в путешествия и к следующим приключениям.

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