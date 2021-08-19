"30 лет Независимости": Тернопольщина — разноцветный, вышитый, вкусный край, где все с приставкой "самый"

"30 лет Независимости": Тернопольщина — разноцветный, вышитый, вкусный край, где все с приставкой "самый"

31 июля ТСН начала спецпроект, посвященный 30 годовщине Независимости Украины. В этом году к празднику 1+1 подготовил особый, мультиформатный проект. Впервые на украинском телевидении служба новостей на месяц отправится во всеукраинский тур, а 24 августа в столице состоится спецефир с ярким перформенсом.

ТСН сегодня на Тернопольщине. Эта маленькая область сплела в себе этно-культуры трех регионов — Галичины, Волыни и Подолья. Есть даже такое село, где "петух на три области поет" — так там говорят.

О разноцветной, вышитой, вкусной — Тернопольской области — 19 августа говорится в сюжете ТСН.19: 30 в рамках спецпроекту "30 лет Независимости".

Здесь все с приставкой "самый":

самое большое количество замков в Украине — целых три десятка, но большинство из них полуразрушенные;

самый красивый мост в Украине — виадук — построенный еще при Австро-Венгрии;

самый высокий равнинный водопад — Джуринский — когда он замерзает зимой, то вода в движении имеет причудливо-сказочный вид;

самая загадочная украинская вышивка — Борщевская — это когда почти вся рубашка вышита черными нитками, а цветные только для усиления черного орнамента;

самая красивая инста-локация — город Залещики — Днестр огибает его почти со всех сторон, поэтому фото с противоположного склона впечатляющие;

самая длинная пещера Евразии — "Оптимистическая" — она двести шестьдесят километров в длину.

Именно к ней и отправятся журналисты. 120 километров от Тернополя на машине до села Королевка. После пешком больше километра — по селу, полю, лесу и, временами грязью.

И вот он неприметный вход в пещеру "Оптимистическая". Ключи от него есть только у экскурсовода из спелеологического клуба "Циклоп".

Познавательной прогулки под землей в полный рост с рассматриванием красивых кристаллов — здесь не будет. Сначала надо как-то спуститься по скользким и вязким ступенькам в сплошную темноту, а затем — ползти, ползти, передвигаться на всех четырех и, главное, не рассуждать как это выглядит.

И так пятнадцать метров. Такое "наказание" для туристов придумал первооткрыватель этой пещеры.

"Эти пятнадцать метров попросил оставить основатель нашего клуба, чтобы люди, которые посещают нашу пещеру, почувствовали именно ту атмосферу пещеры, которую почувствовал Мирон Петрович Савчин во время первооткрытия", — рассказывает экскурсовод Виктор Веников.

В "Оптимистической" подземные озера крупнейшие в Украине.

Для такого путешествия за двести гривен на базе вам посоветуют арендовать комбинезон, каску и резиновые сапоги. Еще обмотают скотчем сапоги — чтобы глина в калоши не попадала.

"30 лет Независимости" | Тернопольская область: пещера с озерами и петух, который "на три области поет"

Такая экскурсионная прогулка стоит полторы тысячи гривен. За эти деньги, вам покажут кристаллы удивительной красоты, причудливые скульптуры, сделанные художниками во время подземных пленэров, и первый в Украине подземный минералогический музей.

А еще в пещере можно ночевать — есть специальные места для лагеря. Если прихватите с собой спальные мешки и кариматы.

Температура в пещере — всегда плюс десять градусов. Дышится здесь свободно, потому что вокруг сплошной кислород без озона, к тому же стопроцентная влажность.

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