"30 лет Независимости": Винница — стена, где Богун остановил нашествие польского войска, родина Леонтовича и колокола

31 июля ТСН начала спецпроект, посвященный 30 годовщине Независимости Украины. В этом году к празднику 1+1 подготовил особый, мультиформатный проект. Впервые на украинском телевидении служба новостей на месяц отправится во всеукраинский тур, а 24 августа в столице состоится спецефир с ярким перформенсом.

Винница. Отсюда ТСН вела эфир вживую. Ведущая Наталья Мосейчук никогда не была здесь, значит, есть возможность посмотреть город, об этом 6 августа говорится в сюжете ТСН.19: 30 в рамках спецпроекту "30 лет Независимости".

Валерий Кузнецов — винницкий корреспондент. И его 7-летний сын Иван. Он сразу дает понять — с ним не соскучишься. Винницкая область — родина Леонтовича. И город живет именно под эту мелодию. "Щедрик" звучит из последнего этажа водонапорной башни. Архитектор этого сооружения задумывал ее как техническую, и душу в нее не вкладывал. А она взяла и стала — визитной карточкой города, к тому же, поющей.

"30 лет Независимости" | Винница: родина Леонтовича, духовные колокола и знаменитая стена

Можно увидеть механизм, который запускает мелодию и познакомиться с паном Максимом, который здесь хозяйничает. Он сразу предупреждает — внизу музыку чуть слышно. Здесь все иначе — Иван затаил дыхание.

Свято-Преображенский кафедральный собор — главный православный храм Винницы. Он стоит на территории старого города, где располагались монастыри иезуитов, доминиканцев и капуцинов. Когда же мы в самом соборе, невольно начинаем даже говорить шепотом. После нашествия воинствующего атеизма от древнего храма осталась одна-единственная фреска и вот этот колокол. 30 лет храм приводили в чувство после советского "хозяйствования". Чего в нем только не было — от спортзала до рыбного склада.

Фактически вся Винница стоит на подземелье. Несколько веков назад можно было легко перейти подземельем с одного собора к другому.

Вот знаменитая стена, благодаря которой Богун остановил нашествие польского войска. Мы же пользуемся современным наземным переходом и оказываемся в храме иезуитов.

Винница — очень толерантный город. Здесь монументальное здание со сталинским ампиром смотрит на Старый Амстердам, так его называют жители, которые выиграли грант и из обычной "сталинки" сделали такой дом. Толерантные даже к пчелам, которых держат на балконе в ульях.

Еще одна известная в Виннице скульптура еврея, что перекрестился, но стал он Матвеем Заварським.

Жители очень гордятся своим городом. И заботятся о нем. Как вот пан Виталий и его сестра Виктория, которым в радость дарить городу невероятной красоты водные лилии.

Наша прогулка с Иваном заканчивается на набережной — одном из любимых мест для прогулок горожан и гостей — пеших и водных. Сегодня здесь раздается классика.

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