"30 лет Независимости": Винницкая область — Подольский Афон, мистическое село и таинственные пещеры монахов-рахманов

31 июля ТСН начала спецпроект, посвященный 30 годовщине Независимости Украины. В этом году к празднику 1+1 подготовил особый, мультиформатный проект. Впервые на украинском телевидении служба новостей на месяц отправится во всеукраинский тур, а 24 августа в столице состоится спецефир с ярким перформенсом.

ТСН в Виннице. Студия работала на площади Небесного сотни. Это — одно из мест, где любят собираться жители. Сейчас о крае, который называют "жемчужиной Подолья" — Винницкую область. Чем славится, чем известна в мире и что пока прячет от глаз туристов, об этом 6 августа говорится в сюжете ТСН.19: 30 в рамках спецпроекту "30 лет Независимости".

"Жемчужина Подолья, аграрная, вкусная и мистическая Винницкая область. Как ни называй, но тем она и привлекательна, что она разная. И я вам покажу именно такую", — говорит Валерий Кузнецов.

Винницкую область уникальную. Лагуна в Черепашинцях манит туристов со всей Украины. Голубая вода, скалистые берега и хвоя — создают уникальные пейзажи.

Винницкую область плодородную. Потому что здесь миллионы гектаров пшеничных полей и яблоневых садов. Больше всего урожая зерновых и ягод собирают именно на Подолье.

Винницкую область историческую. Это — край дворцов и имений. Тульчин — имение польского магната Потоцкого. Мандаринние оранжереи, дворцы из мрамора, фарфор и живопись. Здесь проходили королевские приемы и балы.

Вы это должны знать — Винницкая область — легендарная. "Щедрик", поющий весь мир, родился в селе Марковка. В этом сельском доме рос и творил Николай Леонтович и именно на этом пианино впервые сыграл легендарного хита.

"30 лет Независимости" | Винницкая область: голубая лагуна, мистическое село и вкусная картошка

Винницкая область — аппетитная. Если вы еще не слышали о картофеле по-улановски — скорее в Уланов. Жареный картофель с чесночным соусом, приготовленный когда-то на скорую руку, теперь деликатес.

Вы должны помнить — Винницкая область она еще и мистическая. Село на юге области, о котором говорят, как месте силы. За туристов здесь староверы, шаманы и йоги. Манит язычников старинный скальный храм. Странные фигуры на камне. Олень, петух и беременная женщина. Что это значит? До сих пор спорят историки. Люди верят, именно здесь осуществляются все желания и заряжаются наши "естественные батарейки"

"А что такое Подольский Афон? Слышали? Видели? Пойдем покажу", — говорит Валерий Кузнецов.

Чтобы добраться до Лядовского монастыря, поднимаемся несколько сотен метров вверх. Виды вокруг захватывают дух. Скалы омывает величественный Днестр. Река разделяет украинские и молдавские земли. На горе колокольня и скальный монастырь. Чем же он манит туристов и паломников со всей Украины ?!

"Наш монастырь основан Антонием Печерским в 1013 году. Поэтому наш монастырь был древним в тогдашней Киевской Руси и аналогов по древности нет", — говорит отец Никон.

Отец Никон об обители знает все. Говорит, она идентична греческому Афону. Этого когда-то хотел основатель Антоний Печерский.

"Это ложа Антония, келья сохранилась в первозданном виде, где Антоний мог отдыхать", — говорит отец Никон.

Над монастырем сохранились высеченные прямо в горе кельи. Крошечные двери и окна. Внутри, несмотря на жару, прохлада. Мало верится, но когда-то в этой пещерной кельи молились несколько десятков монахов. Сейчас в монастыре семь монахов, живут они уже не в горах, а в современном храме.

На скалах вокруг таинственные надписи и символы. Что это значит, однозначного ответа нет ни в монахов, ни в исследователей. Но сходятся в одном — Лядовский монастырь уникальное архитектурное сооружение.

"Это образец сакральной архитектуры, уникальность его, что пещеры являются символом нашей памяти, архитектуры, символом подвижничества. Лядовский монастырь не имеет аналогов тому, что он для нас ценен, потому что связан с именем Антония Печерского, есть связь между Подольем и Киевом, между низовьем и центром Украины, религиозным, культурным и образовательным центром ", — говорит архитектор Николай Крыжановский.



Но оказывается — это не единственные и не самые старые пещеры вокруг Днестра. Старожилы рассказывают легенды о рахманов, таинственных духовников, которые еще в 11 веке жили в этих скалах.



"Монахи жили одиночками, есть несколько пещер, которые родственны между собой. В пещерах можно найти древние надписи", — говорит исследовательница Мирослава Марченко.

Чтобы найти пещеры надо заехать в село Оксановка, а дальше несколько десятков километров проехать зарослями и сплошным бездорожьем. Добраться пещер рахманов возможно только с альпийским снаряжением, поэтому вместе с нами отправляется скалолаз Павел, опытный путешественник Вячеслав и местная исследовательница Мирослава.

"К пещерам мы будем добираться пешком, вверх, подниматься, путь нелегкий", — говорит скалолаз Павел Бондрух.

И Павел был прав идти в гору, через непролазные чащи — очень трудно. Этим маршрутам не ходили туристы. Кроме магических видов, встречаем пещерную церковь.

Местные рассказывают что здесь жили легендарные рахманы, они были воинами, монастырь келиотського типа, проживали все в кельях и только раз в неделю собирались в пещерной церкви", — говорит исследовательница Мирослава Марченко.

Чтобы добраться до скальной церкви приходится идти по таким вырубленных лестнице. Здесь очень много икон. Выше — еще труднее. Чтобы найти пещеры рахманов, идем опять сначала зарослями и горным хребтом. Страшно, потому что просто под ногами почти вертикальная скала. Один неверный шаг и можно упасть с несколько метровой высоты. Но в пещеры рахманов можно попасть только отсюда и только в снаряжении. Именно здесь считают, жили легендарные рахманы, в пещерах не только молились, но и воевали. Скала была своеобразной цитаделью при нападении турок.



"Это остатки тех прошлых времен, которые остались нам, как памятник, когда людям приходилось прятаться. Еще когда-то здесь были проходы, могли выходить этими проходами, скрываясь от нападений. Турки разрушили эти скалы ядрами, осыпались и сейчас сюда можно спуститься только на веревках", — говорит скалолаз Павел Бондрух.

О скально-пещерным оборонном комплексе мало кто знал. Местные энтузиасты добились чтобы его признали и внесли в реестр памятников. Но это, говорят только начало, главное сейчас — чтобы пещеры могли увидеть туристы.



"Это опыт и этот опыт за деньги не купишь это просто надо почувствовать. И главное, что это рядом с нашим домом", — говорит путешественник Вячеслав Мацюх.



Павел вместе с единомышленниками планирует сделать путь более доступе, расчистить и найти спонсоров, чтобы купить альпинистское снаряжение. Верит, легендарные пещеры монахов-рахманов — станут популярным путеводителем и к их Оксановке, которая у подножия этих скал — приедут таки туристы. Их здесь готовы встречать в разрисованных домах и угощать аутентичными блюдами.

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