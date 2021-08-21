30 лет Независимости: Волынь — свитязькие пампушки, замок с 200-гривневой купюры и уникальное кафе

В ТСН продолжается спецпроект до 30-летия Независимости Украины. В этом году к празднику "1+1" подготовил особый, мультиформатный проект. Впервые на украинском телевидении служба новостей на месяц отправилась во всеукраинский тур, а 24 августа в столице возле Золотых Ворот состоится спецефир с ярким перформенсом. На этот раз ТСН побывала на Волыни.

Волынь — регион с древней историей и невероятной природой.

Это — край озер, их здесь больше двухсот, и каждое — особое.

Треть всей области занимают леса. Именно здесь собирают тонны "черного золота", так местные называют чернику. Здесь самые большие в Европе плантации голубики. Этой ягодой засажено сотни гектаров полей.

А еще Волынь — это много истории. Она повсюду — в старинных замках, костелах, музеях и усадьбах.

Именно на Волыни зародилась Украинская повстанческая армия и здесь проложены километровые туристические маршруты тропами УПА.

Волынь — это край Леси Украинки. Места, где жила и творила великая поэтесса.

На Волыни готовят знаменитые свитязькие пампушки. Быть здесь и их не попробовать — то почти преступление. Чтобы вкус выпечки запомнился навсегда, в тесто местные хозяйки добавляют секретный ингредиент. Что именно — смотрите на видео в сюжете Татьяны Хомич.

"30 лет Независимости" | Волынская область - край озер, черники, старинных замков и костелов

Выпуск ТСН 21 августа вышел в прямой эфир с одной из древнейших и наиболее хорошо сохранившихся крепостей Украины — замка Любарта. Еще в XV веке здесь одновременно собрались почти все европейские монархи.

Кстати, замок Любарта изображен на 200-гривневой купюре.

Экскурсию по Луцку смотрите в репортаже Соломии Витвицкой — о ее брате-военнослужащем, семейном доме-вернисаже, особом кафе, где работают парни с синдромом Дауна, луцких традициях, локациях и волшебном вечернем городе.

"30 лет Независимости" | Луцк - небольшой город, где в замке собирались европейские монархи

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