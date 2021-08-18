"30 лет Независимости": Запорожье — город с казацким характером, романтическими историями и "прадедушкой Титатаника"

В ТСН продолжается спецпроект, посвященный 30-й годовщине Независимости Украины. В этом году к празднику "1 + 1" подготовил особый, мультиформатный проект. Впервые на украинском телевидении служба новостей на месяц отправилась во всеукраинский тур, а 24 августа в столице состоится спецефир с ярким перформенсом. На этот раз ТСН побывала в Запорожье.

На территории города расположен самый большой остров на Днепре — Хортица. Это одна десятая территории современного Запорожья и одна из крупнейших туристических достопримечательностей. Теперь здесь расположен историко-культурный комплекс "Запорожская Сечь", где воспроизведены архитектура и быт времен казачества.

Об этом говорится 17 августа в сюжете ТСН.19: 30 в пределах спецпроекте "30 лет Независимости".

В давние времена на Сечь нельзя было приводить женщин под страхом смертной казни. Теперь желающим здесь побывать проводят проверку на смелость — "казак" острой саблей разрубает огурец на ладони гости. После такого испытания — и вход для смельчаков свободный, а также позволят выстрелить из древней пушки.

Настоящих военных залпов во время российской агрессии 2014 года у Запорожье, к счастью, не было. Местные патриоты быстро остановили сепаратистов — забросав пророссийский митинг на Аллее славы раскупленными в близлежащих магазинах яйцами.

Среди местных достопримечательностей особенно привлекает "прадедушка Титаника" — давнее судно, которое подняли с днепровского дна. Корабль хорошо сохранился и благодаря этому можно наглядно видеть, как выглядели боевые суда в 1738 году.

"Мы знаем, что это новоманерная казацкая лодка, то есть лодка российской Днепровской флотилии, но созданная по образцам судов запорожских казаков", — пояснил ученый секретарь Национального заповедника "Хортица" Вячеслав Сарычев.

"30 лет Независимости" | Запорожье: город работящих людей, казачества и уникального острова Хортицы

Значительно моложе древней лодки, но тоже раритетные средства передвижения, хранятся в уникальном запорожском музее "Фаэтон". Здесь собрана самая большая коллекция ретро-автомобилей в Украине. Древнему экспонату — "Форду Т" — уже 102 года. Самый популярный среди посетителей — раритетный кадиллак, который часто арендуют для свадеб. Кстати, любую машину из этой экспозиции можно взять напрокат.

Проезжая по городу автомобилем, который напоминает транспорт знаменитого Луи де Фюнеса в фильме "Приключения жандарма", нельзя не обратить внимание на его уникальные места с романтическими историями.

Вот — дом, в котором жил джазмен мировой славы Цфасман, известный всем по хитам "Неудачное свидание" и "Утомленные солнцем". А еще в этом доме знаменитый певец Леонид Утесов нашел свою любовь. Он пригласил на свидание свою будущую жену и, когда они уже заканчивали ужин, начался ливень, и Утесов предложил переждать этот ливень в него в квартире. Она зашла на 40 минут и осталась на 49 лет.

Запорожцы любят пересказывать настоящие романтические истории, а некоторые вымышленные даже увековечивают. Здесь воссоздали в бронзе главных героев культового для города фильма "Весна на Заречной улице". Историю любви учительницы и сталевара почти полностью в 1950-х годах отсняли в Запорожье. Расположенный рядом местный "Биг-Бен" каждый час вібивает мелодию из этого фильма.

Авторы: Маричка Падалко, Яков Носков

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