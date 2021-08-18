"30 лет Независимости": Запорожье — гостеприимное Азовское побережье, уникальная Хортица и мощный Днепрогэс

31 июля ТСН начала спецпроект, посвященный 30 годовщине Независимости Украины. В этом году к празднику 1+1 подготовил особый, мультиформатный проект. Впервые на украинском телевидении служба новостей на месяц отправится во всеукраинский тур, а 24 августа в столице состоится спецефир с ярким перформенсом.
ТСН сегодня в Запорожье. Металургия, авиастроение, строительство и автомобильная промышленность — в общем здесь представлены едва ли не все производственные отрасли. На первый взгляд, Запорожье — строгое и суровое. Это регион, где тяжело работают, но не часто улыбаются. Но в действительности это не так. Именно в Запорожье — самое гостеприимное Азовское побережье и абсолютно уникальная Хортица — остров, который является Родиной украинского казачества.
О самом противоречивом регионе нашей страны — Запорожье — 18 августа в говорится в сюжете ТСН.19: 30 в рамках спецпроекта "30 лет Независимости".
Здесь есть все:
- от теплого моря, где есть тысячи развлечений и куда каждый сезон направляются миллионы украинцев — до диких пробок на пути к отдыху и фауны, которая испортит любой досуг;
- от овощных плантаций, которые кормят всю Европу, и черешни, ставшей символом целого города — до свалок, которые становятся визитными карточками населенных пунктов;
- от промышленных гигантов, которые дают работу сотням тысяч запорожцев, но одновременно уносят жизни и здоровье;
- от Хортицы, воспетой поэтами, которую считают родиной казачества, — и до коварного заговора, который едва не превратил Запорожье в часть непризнанных Л/ДНР;
- от лучшего в Украине заповедника, где находится президентская резиденция — до экологических и техногенных катастроф, оставшихся в памяти даже через десятки лет.
Сегодня мы расскажем об объекте, который стал движущим толчком в новейшей истории Запорожья. И одновременно — настоящей трагедией для других. Днепрогэс — символ Запорожья, на самом деле черно-белый — как и вся наша история.
Днепрогэс — уникальная плотина, которая на самом деле дала жизнь новому Запорожью. Мегаватты электричества, необходимые промышленным предприятиям — то, ради чего и появился современный город.
Десятки агрегатов, сотни людей, которые следят за процессом — эта мощность действительно завораживает.
А все начиналось в конце 20 годов прошлого века.
У советской власти была амбициозная цель — построить грандиозное сооружение, которое поставляло бы электричество крупным промышленным предприятиям. Но собственными силами осуществить задуманное в Союзе были не способны. Месить ногами бетон — было еще можно, но нужны были высокие технологии. Итак строительством руководили американские инженеры, все оборудование также везли из-за рубежа.
"По контракту американцам — это американская компания Хью Купера — должны были заплатить 4% от стоимости всего проекта. Чтобы люди понимали сколько это денег — сам Купер в интервью NYT после запуска Днепрогэса сказал, что строительство плотины стоило сто миллионов долларов", — рассказывает краевед Роман Акбаш.
Станцию построили в рекордные сроки — всего за четыре года. Для грандиозной цели не считали ни денег, ни ресурсов. На строительстве работали комсомольцы, крестьяне-беглецы и много зэков, которые могли получить паспорт с чистого листа. В газетах писали только о достижениях большого строительства. О том, что на нем происходило — ни слова. Самые частые обращения к врачам — ранения после поножовщины. Хотя алкоголь было запрещено продавать в радиусе полусотни километров.
"Торжественный запуск Днепрогэса состоялся в октябре 1932 года. А что в это время начинается у нас в Украине?", — продолжает краевед.
Об этом тоже никто не писал. Здесь во времена великого советского строительства находился дом малютки. И в 32-33-х годах от голода в нем умерло более 700 детей. В сохранившихся документах указаны их имена — Джек Лондон, Сталин, Победа, а еще малыш по имени "Днепрострой". Он умер от недоедания через два дня после пуска Днепрогэса.
"В принципе можно провести параллель, что одна из цен, которую мы заплатили за это — это голод. Ну а где СССР нужно было валюту еще брать? Они только начинают индустриализацию, только начинают строить заводы ... В принципе, вот за счет зерна ", — говорит Роман Акбаш.
А еще — за счет местных жителей и тысяч затопленных домов.
Олекса показывает, где был родительский дом. Во время строительства Днепрогэса жителей сел предупредили — их дома уйдут под воду.
"Затапливать, по-моему, начало в августе или в сентябре. И все люди хотели собрать урожай — картофель, капусту. И все сидели и ждали. А вода подходила, и буквально дня за два все затопило", — рассказывает житель с. Волосское Олекса Горестримба.
Благодаря плотине, построенной за счет безумных жертв, уровень воды в Днепре подняли на 40 метров. Затопленные села до сих пор изучают дайверы. Говорят, наиболее жуткое зрелище — это кладбища, с которых срубили кресты — чтобы они не мешали судоходству.
На протяжении своей истории Днепрогэс пережил немало — станцию дважды взрывали. Впервые — советские войска, отступавшие в 41-м. Огромная волна, которая поднялась после взрыва, стала причиной многочисленных разрушений и человеческих жертв. Тогда погибли не только немецкие солдаты, но и красноармейцы, которые удерживали позиции ниже по течению, и местные жители. Точное количество жертв до сих пор неизвестно, но речь идет о десятках тысяч жизней. Второй раз Днепрогэс подорвала уже немецкая армия, которая отступала в 43-м.
После войны станцию длительное время восстанавливали. И уже через несколько лет она снова заработала на полную. Сейчас Днепрогэс — один из важнейших стратегических объектов на карте нашей страны. Но, несмотря на всю серьезность и беспрецедентные меры безопасности, даже здесь есть немного романтики.
По традиции, каждый агрегат здесь, кроме порядкового номера, имеет еще и ласковое женское имя. Реконструкцию здесь 20 лет назад проводили французы, но, когда наши ребята увидели таблички с "Мари" и "Амели", такого не стерпели. Теперь здесь только свои, родные — Валентина, Надежда, Нина ..
Через 10 лет Днепрогэс будет отмечать 100 летний юбилей.
Гидроагрегаты отработали 74 года. Пора проводить им реконструкцию. Масштабные агрегаты меняют. И мощность уже можно измерять мегаваттами ... а можно и жизнью Запорожья, в котором живем мы сейчас.
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