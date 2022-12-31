30 лет в ожидании встречи: французская семья дождалась в гости украинку, которую разыскивали с 90-х годов

Чтобы найти Ирину, которая гостила у них еще в 10-летнем возрасте, французы привлекли даже ТСН.

Встреча, которой ждали 30 лет и которая никогда бы не состоялась, если бы не сильное желание одной французской женщины и не отзывчивость и внимательность зрителей ТСН.

В доме французского семейства Алляр сейчас праздничная суета. Больше всего радуются здесь гостям — Ирине с сыном Сашей, которые приехали в гости впервые за 30 лет.

"Еще перед ее прибытием я постоянно хотела плакать! Но в аэропорту я смотрела на дверь и очень боялась ее пропустить, только ждала, когда она прибудет со своим маленьким мальчиком и когда это случилось, я сказала — наконец! Трудно описать такие эмоции, это 30 лет назад мы виделись! Но я ее узнала сразу”, – говорит мадам Алляр, когда встречала гостей в аэропорту.

“Это был момент радости, когда ты едешь и знаешь, что тебя ждут и тебе очень радуются! Очень много любви я увидела в глазах и просто радость, когда меня с моим сынишкой увидели в аэропорту”, — добавляет Ирина.

В последний раз мадам Алляр держала Иру за руку и на руках, когда ей было 10 лет, тогда эта большая французская семья принимала украинскую девочку по программе "Дети Чернобыля". Ира гостила у них дважды в 93 и 94-м, а затем след прервался.

Также читайте Достижения ВСУ, удивляющие мир и вдохновлявшие на борьбу 2022 года

Фотографии маленькой Иры и фотографии украинской семьи — все это мадам Аляр показывала осенью съемочной группе ТСН. С начала полномасштабной войны она сильно хотела найти Иру, и в своих поисках дошла вплоть до ТСН. “Дорогая Ирина, мы очень хотим тебя поддержать! Где бы ты сейчас ни была, я хочу, чтобы ты была в безопасности! Мы ужасно хотим видеть тебя здесь, наш дом открыт для тебя и твоей семьи”, — обращалась тогда женщина к Ирине с телевизора.

Это сработало — зрители ТСН помогли разыскать уже взрослую Ирину без фамилии, адреса и координат. Как только сюжет вышел в эфир в личные сообщения Лидии Таран, прислали фотографию взрослой Иры и номер ее телефона.

Ире о том, что ее ищет вся страна, рассказала мама. “Я собираюсь на работу в полшестого утра. Говорит, что Ира посмотри, тебя ищут французы! Я понять не могу, я вижу свои детские фото, очень много сообщений от незнакомых, родителей одноклассников, сотни людей буквально за сутки мне написали”, — рассказывала женщина.

С двумя детьми из Кременчуга Ирина эвакуировалась в Германию. Сейчас работает там немецкой учительницей для наших переселенцев. В эфире марафона "Единые новости" им организовали встречу по видеосвязи — и тогда Мари Алляр и Ирина Дмитриченко впервые увиделись.

Ирина признается, что для нее этот разговор был настоящим чудом, ведь тоже помнили французскую семью, но не верили, что получится ее разыскать. "У нас не осталось ни адреса, ни номера телефона, и я говорила — мама, а как мы можем вообще посметь той французской семье писать, или вообще думать о какой-либо помощи", — говорит Ира.

«Что вероятнее всего, что ее мама, и я имели такие же мысли! И я очень сожалею, что не нашла Ирину раньше, потому что мы могли больше, больше помочь, когда она покинула Украину, мы могли ее принять”, – говорит мадам Алляр.

Об этой встрече в Рождество они договорились именно во время прямого эфира. Теперь они под одной крышей и дом становится как машиной времени — Мадам Алляр даже нашла игру, в которую они играли маленькими с ее дочерью Клер, чтобы учить французские слова. Только теперь играют две взрослые женщины – Клер со своими двумя детьми и Ира со своим меньшим – Сашей. Мадам селит ее в ту комнату, где она жила когда-то, а там еще один сюрприз. “Я не представляла даже, что у вас есть это фото – моих родителей. Что вы все эти годы его у себя хранили и держали, это невероятно”, — умиляется Ирина.

На праздничной мессе в местной церкви несколько раз объявляют, что есть семья из Украины. К концу службы уже мадам Алляр держит за руку сына Ирины Саши, а верующих просят помолиться за Украину.

Читайте также:

Елку украсили пулеметной лентой и на позиции: как бойцы встречают новый год на Донбассе

Ракетный удар России по Николаеву: показали страшные фото и видео с места атаки

Все, что известно о массированной атаке России по Украине на Новый год: сколько ракет летело и где нет света (фото)