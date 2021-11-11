"30 млрд гривен — этого будет достаточно": теплокоммунэнерго получат компенсацию за разницу в тарифах

Налог на доходы физлиц и акцизный сбор за горючее планируют оставить в общинах.
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заверил, что в соответствии с подписанным Меморандумом с представителями местного самоуправления правительство выделит теплогенерирующим предприятиям из государственного бюджета более 30 млрд грн на компенсацию разницы в тарифах.
Об этом он сообщил 11 ноября в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1".
Премьер-министр напомнил, что газ для населения поставляется за тарифом 7,96 грн/кубометр, а теплокоммунэнерго получают его по цене 7,42 грн.
"Бюджетные учреждения и организации, коммунальные предприятия получают газ по 13,8 грн (без НДС и без транспорта). Компенсация разницы в тарифах для теплокоммунэнерго, получающего газ без НДС — 6,18 грн”, — уточнил премьер.
Однако в разных городах этот тариф колеблется — от 5,5 до 4 грн. В таких случаях, по его словам, будет применяться механизм компенсации.
"Разница в таких общинах будет удержана за счет предложенных изменений в бюджете — 4% НДФЛ и акциз от горючего 13,44% остаются в общинах. Суммарно это около 30 млрд грн. Это как раз и есть компенсация местным бюджетам – и за бюджетников, и за тепло. Этого достаточно”, – заверил он.
Как пояснил Шмигаль, такая договоренность была достигнута во время встречи с председателями общин, во время которой был подписан соответствующий Меморандум.
"Это были их предложения, которые мы приняли, и будем просить Верховную Раду поддержать", — сказал он.
Денис Шмигаль также отметил, что в Украине есть 60 общин, которые получают еще отдельную субвенцию, поскольку имеют более низкий индекс налоговоспособности. "Им, к сожалению, вот эта компенсация процентами налогов не сможет полностью перекрыть расходы, поэтому там будем вести отдельный разговор о субвенции", — отметил он.
Напомним, ранее глава правительства заверил, что во время отопительного сезона 2021-2022 годов в Украине не будут повышать тарифы на коммунальные услуги.
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