"30 млрд гривен — этого будет достаточно": теплокоммунэнерго получат компенсацию за разницу в тарифах

"30 млрд гривен — этого будет достаточно": теплокоммунэнерго получат компенсацию за разницу в тарифах

Налог на доходы физлиц и акцизный сбор за горючее планируют оставить в общинах.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заверил, что в соответствии с подписанным Меморандумом с представителями местного самоуправления правительство выделит теплогенерирующим предприятиям из государственного бюджета более 30 млрд грн на компенсацию разницы в тарифах.

Об этом он сообщил 11 ноября в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1".

Премьер-министр напомнил, что газ для населения поставляется за тарифом 7,96 грн/кубометр, а теплокоммунэнерго получают его по цене 7,42 грн.

"Бюджетные учреждения и организации, коммунальные предприятия получают газ по 13,8 грн (без НДС и без транспорта). Компенсация разницы в тарифах для теплокоммунэнерго, получающего газ без НДС — 6,18 грн”, — уточнил премьер.

Также читайте Тарифы на коммунальные услуги не изменятся до конца отопительного сезона - Зеленский

Однако в разных городах этот тариф колеблется — от 5,5 до 4 грн. В таких случаях, по его словам, будет применяться механизм компенсации.

"Разница в таких общинах будет удержана за счет предложенных изменений в бюджете — 4% НДФЛ и акциз от горючего 13,44% остаются в общинах. Суммарно это около 30 млрд грн. Это как раз и есть компенсация местным бюджетам – и за бюджетников, и за тепло. Этого достаточно”, – заверил он.

Как пояснил Шмигаль, такая договоренность была достигнута во время встречи с председателями общин, во время которой был подписан соответствующий Меморандум.

"Это были их предложения, которые мы приняли, и будем просить Верховную Раду поддержать", — сказал он.

Денис Шмигаль также отметил, что в Украине есть 60 общин, которые получают еще отдельную субвенцию, поскольку имеют более низкий индекс налоговоспособности. "Им, к сожалению, вот эта компенсация процентами налогов не сможет полностью перекрыть расходы, поэтому там будем вести отдельный разговор о субвенции", — отметил он.

Напомним, ранее глава правительства заверил, что во время отопительного сезона 2021-2022 годов в Украине не будут повышать тарифы на коммунальные услуги.

Читайте также:

Отопительный сезон 2021-2022: какие цифры увидят украинцы в платежках и когда наконец-то станет тепло в домах

"Золотой" отопительный сезон в Украине: сколько придется выложить за тепло и действительно ли не повысят цены

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку