30% новые симптомы: как изменилось течение нового штамма COVID-19 в Украине

Потеря обоняния и вкуса сегодня снова стали одними из основных симптомов COVID-19.

Симтомы нового шатма коронавирус "Дельта", который свирепствует в Украине, несколько изменились. Среди ранее известных симптомов COVID-19 сейчас появились новые.

Об этом ТСН.ua рассказали врачи из Киева и Львова, работающие с больными коронавирусом.

"Симптомы частично остались классическими: потеря обоняния и вкуса, температура. Но процентов 30 – это новые симптомы. К примеру, сильная головная боль, удушье, возникающая сразу пневмония уже может быть на 2-3 день после начала заболевания, низкая сатурация, которая тоже резко возникает почти сразу. Ее трудно спрогнозировать. Также пациенты часто жалуются на тошноту, проблемы с желудочно-кишечным трактом. "Дельта"-вариант имеет стремительное течение. Кроме того, особенностью "Дельты" является полиорганнисть, то есть когда поражается многие органы: это может быть легкие, сердце, желудок, почки и т.д. Часто больные жалуются на гастрит. Часто возникает повышение давления, особенно в первый день проявления заболевания, затем он резко может падать", — рассказала врач с Дарницкого района Киева Елена Лазаренко,

Кроме того, по словам Елены Лазаренко, сейчас болеет многие молодые украинцы.

"Это 20-30 лет, 40-60. Людей пожилого возраста меньше, чем было в прошлые волны, возможно, они больше соблюдают противоэпидемиологические ограничения и сидят дома", — отмечает медик.

Главная эпидемиологиня Львовщины Наталья Иванченко-Тимко говорит, что потеря обоняния и вкуса сегодня снова стали одними из основных симптомов COVID-19.

"Если говорить о клиническом течении коронавируса, то в течение последних двух недель снова начали появляться такие симптомы, как аносмия и потеря вкуса. Их не было уже длительное время. Воспаление легких и пневмонии и дальше возникают. Массовых сообщений о тромбозах пока нет. Но среди числа летальных исходов из-за COVID-19, то достаточно много тромбоэмболий легочной артерии", – рассказала эксперт.

Эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Екатерина Сояк также отмечает, что коронавирус все больше поражает молодых людей, хотя для старшего поколения он продолжает оставаться таким же опасным.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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