30 секунд — и взрывы: будут ли теперь обстрелы Украины каждый день — эксперты назвали сценарии

В ближайшее время ракетные обстрелы Украины путинской армией, вероятно, продолжатся, и это будет осуществляться с небольшими интервалами — от 16 часов до трех суток.

Такое мнение в комментарии для ТСН.ua высказали военные эксперты и аргументировали свои неутешительные прогнозы.

"Я думаю, что россияне используют те ресурсы, которыми обладают, и в том количестве, которое им доступно. Речь идет о сверхзвуковых ракетах, которые фактически невозможно уничтожить, потому что они летят к своей цели с высокой скоростью", — рассказал в комментарии для ТСН. ua бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

И продолжил: "Война трансформируется и вызовы становятся более опасными – через 30 секунд после сигнала воздушной тревоги в Киеве раздались первые взрывы. Это значит, что времени на реакцию остается очень немного ".

По словам Селезнева, несмотря на обстрелы, сейчас крайне важно не паниковать, а наоборот, искать возможность стойко пережить их.

На вопрос о том, почему интервалы между обстрелами значительно сократились, Селезнев ответил так: "Враг разведал необходимые сведения, которые были для него крайне важны и совершил пуски. Я думаю, что решение об обстреле враг принимает тогда, когда он готов и тогда, когда имеет верифицированную информацию о целях".

К этому Селезнев добавил то, о чем говорил недавно.

"В советские времена существовала такая практика: 16 часов требовалось самолетам стратегической авиации, чтобы быть готовыми к боевому применению после предварительного боевого вылета. Какие сейчас нормативы у российской армии – сложно сказать, но мы должны понимать, что ракетные атаки могут произойти в любой момент. При всем этом нужно жить обыденной жизнью, а не напряженно ожидать атаки. ПВО свою работу знает".

В свою очередь, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко выразил мнение, что в ближайшее время интервалы между обстрелами могут продолжаться от суток до трех.

"Это были заранее спланированные обстрелы, ничего удивительного. Они планировали нанесение ударов по энергетической инфраструктуре Украины, это входило в их планы. Но планы были отложены, потому что с начала 2024 года были уничтожены сразу два самолета А-50. Россияне не смогли полноценно обеспечивать наведение ракет вглубь украинского тыла, они адаптировались к этой ситуации и сейчас начали осуществлять то, что планировали с самого начала – нанесение ударов по энергетической инфраструктуре. Более чем уверен, что удары они планировали на февраль, но из-за уничтожения самолетов им пришлось перенести все это на вторую половину марта. Поэтому эти удары мы наблюдаем сейчас, а не зимой. Пока у россиян есть потенциал", – говорит Коваленко.

Резюмируя, Коваленко добавил: "Через некоторое время они не смогут уже использовать такое количество ракет, обстреливая через день, через два, через три. Этот интервал будет увеличиваться до недели-полторы-двух, а затем они войдут в оперативную паузу где-то на месяц. Но в ближайшее время они на эту паузу не выйдут, потому что пока есть потенциал ракет".

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