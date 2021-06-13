"30 шагов вперед", 2010: Янукович-президент и крупнейшая техногенная катастрофа в истории человечества

В ТСН.Тиждень продолжается спецпроект "30 шагов вперед". И на этот раз рассказ о 2010 годе.

Год, который сломал шаблоны. Небесная башня посреди пустыни. Самая большая ошибка Украины. И время, когда мир застыл от неописуемой стихии.

КРУПНЕЙШАЯ ТЕХНОГЕННАЯ КАТАСТРОФА В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Черный как смоль столб дыма — высотой в километр. Внизу, посреди воды, — пылает рукотворное чудо — нефтяная платформа "Глубоководный горизонт". 20-го апреля 2010-го года — эта авария в Мексиканском заливе станет началом крупнейшей техногенной катастрофы в истории человечества. Перекрыть разрушенную нефтяную скважину — оказалось делом почти невозможным.

И эта нефть — под давлением — течет в океан. Поднимаясь на его поверхность — и создавая огромные черные пятна размером в тысячи километров. И в воде, и на берегу. А в этих пятнах — погибает все живое. Разлив нефти — удается прекратить только через 152 дня.

Массово умирали птицы, морские черепахи, рыба ... Нашли — почти сотню погибших дельфинов. Чаще — начали умирать и киты. Их туши обнаруживали за тысячи километров от места катастрофы. Кроме этого, авария ощутимо ударила по экономике США.

Бурдж-Халифа

4 января 2010-го в объединенных Арабских Эмиратах торжественно открывают — 828-метровый небоскреб. Почти километровую башню называют — Бурдж-Халифа. Самое высокое здание в мире построили всего за 4 года потратив полтора миллиарда долларов. Это вертикальный город в городе сам вырабатывает себе электричество от солнца и ветра. И неплохо зарабатывает — до 37-го этажа — это шикарный отель, дизайнером которого был сам Армани. До 108-го этажа — размещены элитные квартиры. Большинство из которых раскупили за миллионы еще во время строительства

ЯНУКОВИЧ-ПРЕЗИДЕНТ

Использовав правило первого и последнего слова — где запоминается только то, что было в начале и в конце — Виктор Ющенко 22 января издал указ — сделать Степана Бандеру — героем Украины. Но это не помогает ему на выборах — он набирает не более 5% голосов. Далеко впереди — Яценюк, Тигипко, Тимошенко — и Янукович. Последние двое выходят во второй тур — где железная леди проигрывает на 5%. Во время инаугурации перед новым президентом вдруг закроются двери, а свое заветное президентское удостоверение он вопреки протоколу спрячет в карман пиджака.

Янукович — президент — это досадная закономерность в стране, где много людей устали от разговоров о свободе, маскирующие коррупцию. Между разговорами и колбасой выигрывает колбаса.

Уже вскоре большинство тех, кто выбирал Януковича понимают, что свободы стало меньше, а вот колбасы больше не стало. Янукович — через Конституционный суд — возвращает себе максимальные президентские полномочия и единолично начинает контролировать почти каждое кадровое назначение в государстве.

ЭЙЯФЬЯДЛАЙЁКЮДЛЬ

Эйяфьядлайёкюдль — в 2010-м это название становится мировым мемом. В Исландии около сотни вулканов, но именно этот, с труднопроизносимым названием, в марте начал просыпаться. Облако пепла из жерла вулкана поднимается на высоту 9 километров и на несколько дней парализует авиасообщение в половине мира. Отменяют около 100 000 рейсов, это разрушает планы миллионов людей.

СМОЛЕНСКАЯ КАТАСТРОФ

Они политики — и привыкли вставать слишком рано или не ложиться вообще, посреди ночи садясь в свои самолеты. 10 апреля 2010-го все польское верховное руководство — 96 человек — сядет в такой вот самолет — чтобы уже никогда оттуда не выйти.

Президентский Ту-154 везет Леха Качиньского и чуть ли не всю военно-политическую верхушку страны в Смоленск — там на Катынском кладбище лежит расстрелянная Кремлем в 1940 году офицерская элита Войска Польского. Самолетом управляют опытные пилоты — но при заходе на посадку он почему-то внезапно снижается, задевает крылом березу и падает в лес за 700 метров до начала взлетной полосы.

В Польше — семидневный траур. Лидеры стран со всего мира выражают сочувствие. Все говорят о страшном стечение обстоятельств — тумане и возможной ошибке пилотов. Но потом становится понятно — 96 поляков стали жертвами запланированного политического убийства.

При осмотре польской стороной будут найдены остатки взрывчатых веществ на корпусе самолета. Поляки доказывают — ТУ-154 взорвался дважды, и это не было следствием аварии. Запись переговоров диспетчеров на башне Смоленского аэропорта позволит экспертам говорить, что самолет президента Качиньского подводили к катастрофе умышленно. Поляки официально обращаются в Москву с требованием арестовать трех диспетчеров Смоленского аэропорта. И показательная деталь — остатки своего президентского борта Варшава не может получить до сих пор.

ХАРЬКОВСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ

После победы Януковича Киев все больше привязывают к Москве. 21 апреля в Харькове президенты Янукович и Медведев подписывают так называемые Харьковские соглашения. Там записано вместо выхода с территории Украины в 2017-м, Черноморский флот остается в Севастополе до 2042-го года. Платой за чужое войско в собственном доме должна была стать 30 процентная скидка на газ. Через 11 лет украинские правоохранители назовут эти действия Азарова и Януковича предательством. Но в парламенте это понимали еще тогда — дымовые шашки, обливание водой, драки. Несмотря на отчаянное протест оппозиции, Харьковские соглашения ратифицируют. "За" проголосуют карточки даже тех депутатов, в данный момент находятся за рубежом.

"30 шагов вперед", 2010: авария в Мексиканском заливе, эра Януковича, катастрофа под Смоленском

Харьковские соглашения не приносят Украине никакой экономической выгоды — скидка за газ оказывается совершенно условной. А вот россияне — кроме идеологической победы — закрепляют и усиливают реальное военное присутствие на крымской земле. Увеличенный в 2010-м штат военных и разведчиков станет оплотом для аннексии полуострова через 4 года.

НАЛОГОВЫЙ МАЙДАН

Главная задача премьера с уникальным украинским — вынимать деньги из беднеющего населения. В проекте нового Налогового кодекса — полная ликвидация упрощенной системы налогообложения. Такая несправедливость выведет на Майдан — десятки тысяч еще вчера аполитичных предпринимателей.

Налоговый Майдан начинается 22 ноября — почти день в день с другими революциями на этом месте. На Майдане снова — палаточный городок. Главное требование — к президенту — ветировать новый Налоговый кодекс. 27 ноября Янукович приходит к митингующим и обещает значительные уступки. Уже через три дня он частично ветирует кодекс Азарова. А 3 декабря коммунальщики и милиция зачищают Майдан.

Позже против активных организаторов и участников этой небольшой революции возбудят уголовные дела — за испорченную мостовую. За отдельными — будут неотрывно следить — до начала Революции достоинства.

АРЕСТ ЛУЦЕНКО

26 декабря 2010-го года спецназовцы СБУ арестовывают бывшего министра внутренних дел Украины Юрия Луценко. Дело против него было возбуждено за неделю до этого. Вина экс-министра в том, что он незаконно выделил квартиру своему водителю, а также потратил более 600 000 из бюджета на празднование дня милиции в Дворце Украина. "Регионалы" начинают отдавать долги всем тем, кто мешал им захватить страну в 2004 году. Юрия Луценко посадят на 4 года. А в следующем году в СИЗО переедет главная конкурентка Виктора Януковича — Юлия Тимошенко.

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