"30 шагов вперед", 2011: арабская весна, американцы убивают Бин-Ладена, а в Украине сажают Тимошенко

В ТСН.Тиждень продолжается спецпроект "30 шагов вперед". И на этот раз рассказ о 2011 годе.

В 2011-м — весь мир — а с ним и Украина — вдруг оказались в новой реальности. Где каждый человек стал — средством массовой информации. Все это — благодаря соцсетям, которые в 11-м впервые приобретают такую бешеную популярность, что с их помощью — начинают даже делать революции. Только за год — количество пользователей Facebook растет на 400-та процентов. В Украине — страницы в соцсетях появляются даже у крана-великана Захария — и у новогодней елки.

Год, когда начинается арабская весна, американцы убивают Бин-Ладена. а в Украине — судят и сажают Юлию Тимошенко.

Арабская весна

Тунис имел все шансы стать вторым Египтом для украинских туристов. Тысячи путешественников уже занимались ранним бронированием на пляжи этой северо-африканской страны. И вдруг новость о самосожжении никому неизвестного 26-летнего торговца фруктами. Полиция конфисковала у него товар и электронные весы. Кто же мог знать — что это городская трагедия станет пусковым крючком парада революций на половине континента. Их назвали — арабская весна. Протесты в Тунисе попытались потопить в крови. Но когда армия встала на сторону народа — президент сбегает из страны. Акции протеста арабов стали новым феноменом — потому что самоорганизация людей происходила через соцсети. Именно так восстал Египет. Массовые акции приводят к отставке президента Мубарака. 11 мая уже бывший президент предстанет перед судом, обвиняемый в умышленном убийстве мирных демонстрантов. Его приговорят к пожизненному заключению. Далее арабская весна перекинется в Ливию и Сирию, где превратится в кровавые гражданские войны.

Фукусима

11 марта 2011 года Япония переживает самое страшное землетрясение в истории страны — почти 9 баллов по шкале Рихтера. Лишь под завалами погибают более 5 тысяч человек. Вторая часть драмы — огромное 12-метровое цунами, которое порождает землетрясение. Эта волна разрушит и смоет в море около сотни тысяч домов.

Но самая большая трагедия — еще впереди. После цунами на атомной станции Фукусима выключается электричество. Аварийное охлаждение выходит из строя и реакторы один за одним начинают загораться и взрываться. После 4-х взрывов весь персонал эвакуируют, но на станции по собственной воле останутся около сотни добровольцев — солдат и инженеров. В течение нескольконедельных титанических усилий эти герои частично восстанавливают работу аппаратуры в реакторах. Несмотря на огромное радиоактивное загрязнение, тысячи тонн океанских вод и воздуха, удается избежать полного разрушения реакторов, как это произошло в Чернобыле. В декабре 2011-го все аварийные реакторы удается остановить.

ДЕЛО ТИМОШЕНКО

В Украине продолжаются расправы над политическими врагами Януковича. Ряд министров и глав ведомств правительства Тимошенко бегут из страны, другие оказываются в СИЗО или под подпиской о невыезде. 11 апреля 2011 против Юлии Тимошенко возбуждают уголовное дело. Инкриминируют превышение служебных полномочий при подписании соглашения с Путиным о закупке газа в 2009 году. Тогда, после остановки схем "РосУкрЭнерго", Россия прекратила любые поставки газа в Украину. Глава правительства подписала кабальный договор — с ценой в 450 долларов за тысячу кубометров газа.

Судопроизводство происходит молниеносно. 5 августа в зале суда Тимошенко арестовывают, а уже 11 октября судья Родион Киреев зачитывает приговор — Тимошенко виновна, она своими действиями фактически подарила России около 200 миллионов долларов.

Бывший премьер едет в Харьковскую колонию на 7 лет. Но против нее возбуждают все новые и новые уголовные дела: обвиняя в создании ЕЭСУ и убийстве Щербаня. Здоровье железной леди оказывается не таким уж железным — в колонии начинаются проблемы со спиной, и вся страна видит бывшего кандидата в президенты в инвалидной коляске. Юлю выпустят только 22 февраля 2014 года, после бегства в Россию Виктора Януковича. Тимошенко через несколько недель сменит инвалидную коляску на привычные высокие каблуки.

"СВОБОДА"

Украину продолжают резать политтехнологическим ножом. Партия "Свобода", которой российские телеканалы пугают собственное население, осенью 2010-го выиграет местные выборы на Львовщине.

Чтобы разъярить "свободовцев", во Львове в канун 9 мая высаживается пророссийский десант — из Крыма. Они привозят с собой огромный советский флаг. Львов взрывается — 9 мая 2011 происходят первые вооруженные столкновения коммунистов — с националистами. Оружие пока — сугубо травматическое. Но телевизионные гаубицы путинских медиа получили первые патроны для гибридной войны и начинают демонизацию Западной Украины.

СМЕРТЬ УСАМЫ БИН-ЛАДЕНА

11 мая 2011 в городке недалеко от столицы Пакистана завершилась жизни террориста номер 1 — Усамы Бин-Ладена. Его собственный джихад начинается в Афганистане на войне против СССР — и с появлением организации Аль-Каида расширяется на весь исламский мир — от Чечни и Узбекистана до Боснии и африканских стран. Он становится террористом номер 1 задолго до событий 11 сентября 2001 года. Ответственность за захват самолетов, которые разрушили башни-близнецы, Бин-Ладен берет на себя лишь в 2004 году. С тех пор о его смерти сообщают 6 раз. Но произошла она лишь через 10 лет.

Ликвидация Усамы была следствием 4 часовой операции отряда морских котиков США. После опознания тела его прах похоронят в Аравийском море. Аль-Каида признает смерть своего вождя и обещает пожизненную месть.

БРЕЙВИК

22 июля 2011 в Норвегии 32 летний Андерс Брейвик доказал, что один человек может стать террористической организацией. В этих спланированных им терактах он убьет 77 человек.

Брейвик — радикальный противник мультикультурализма, глобализма и ислама. Готовиться к атаке начал заранее — зарегистрировал сельскохозяйственное общество — чтобы покупать большое количество удобрений, из которых изготовил мощные бомбы. Кроме взрывчатки, Брейвик смог купить карабин и пистолет. Бомбу весом до 900 килограмм он загрузит в микроавтобус — который подорвет в правительственном квартале Осло.

"30 шагов вперед", 2011: Арабская весна, убийство бен Ладена и суд над Тимошенко

В этот же день Брейвик уже переодевшись в полицейскую форму. Хорошо вооружен. На специально подготовленной лодке переберется на один из островов, где проходят летние сборы молодежного крыла Рабочей партии. Более часа вооруженный террорист беспрепятственно расстреливает людей, которым некуда бежать. Успевает убить 70 человек — а потом сдается полиции. Андерса Брейвика приговорят к 21 году заключения — с возможностью продлить приговор. Его родители отказываются от него, а остальные родственники до сих пор скрываются, пользуясь программой защиты свидетелей от мести родственников многочисленных жертв.

ОБМЕН ВАЛЮТЫ

С 23 сентября борьба с коррупцией доходит до святого — обмена валюты. Теперь, чтобы обменять даже 1 доллар, граждане должны предъявить паспорт. Странное правило вызывает тревогу у простых укранцев, пытающихся выживать, вкладывая каждую свободную копейку в более или менее стабильную американскую валюту.

Сначала каждая операция вносится в отдельную базу, а с паспорта снимают копию. Но это правило вызывает такое возмущение, что очень быстро Нацбанк позволяет людям показывать любое удостоверение личности, а в базу вносят только имя и фамилию клиента. Однако все планы правительства вывести денежную массу из тени ни к чему не приводят. Ближе к новому году обменники уже полностью игнорируют новые правила.

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