"30 шагов вперед", 2012: убийство Оксаны Макар, Чемпионат Европы по футболу, взрывы в Днепре и катастрофа Costa Concordia

В ТСН.Тиждень продолжается спецпроект "30 шагов вперед". И на этот раз рассказ о 2012 годе.

В 2012 году произошло много резонансных событий. Это год, когда переворачивается круизный лайнер Costa Concordia, в Украине убивают Оксану Макар и проводят Чемпионат Европы по футболу, а ТСН.Тиждень борется за освобождение из тюрьмы последнего из жертв пологовского маньяка Сергея Ткача.

ОСВОБОЖДЕНИЕ МАКСИМА ДМИТРЕНКО

Только в запорожском городке Пологи за убийства и изнасилования, совершенные маньяком Сергеем Ткачом, милиция арестовала и пытками выбила доказательства из 5-ти местных ребят. Одного из них — Максима Дмитренко — пытали электрическим током и растягивали на дыбе, чтобы выбить признание. А потом — без вины приговорили к 13-ти годам. Но после полугодового марафона "Освободите человека", который проводил ТСН.Тиждень и Станислав Ясинский — освободить парня удалось. В апреле 2012-го Максим - на воле. Но на этом справедливость закончилась. В 2015 году дело против трех бывших милиционеров закрывают из-за нехватки доказательств. Максим Дмитренко до этого судебного решения просто не дожил: его сердце не выдержало.

ФАТАЛЬНЫЙ КРУИЗ COSTA CONCORDIA

14 палуб, полторы тысячи кают, двухэтажный спортзал с четырьмя бассейнами — все это называлось круизным лайнером Costa Concordia. Но 13 января 2012 семидневный круиз судна с тремя тысячами пассажиров заканчивается абсурдной катастрофой. За несколько сотен метров от берега огромный лайнер врезается во всем известную и обозначенную на всех лоцманских картах подводную скалу. Пробоина достигает 50 метров, но экипаж судна настолько не верит в хоть какую-то опасность для корабля-гиганта, что отказывается подавать сигнал SOS.

Между тем в разорванный борт врываются тысячи тонн воды. Корабль все больше заваливается набок, на борту вспыхивает паника. 32 человека погибает, вдвое большее количество получает серьезные ранения. Капитан — который, по морским законам, должен был уйти с судна последним — садится в одну из первых спасательных лодок. Позже суд признает его виновным в непредумышленном убийстве 32 человек и отправит в тюрьму на 16 лет. Сам корабль через год оттянут в порт, где порежут на металлолом. А загадка тарана подводной скалы обрастет слухами о роковой блондинке из Молдовы Доминике Чермотан, которой капитан был занят более чем штурвалом.

УБИЙСТВО ОКСАНЫ МАКАР

Оксана Макар — 18 летняя девушка из Николаева — весной 2012-го становится символом неотвратимости наказания. Ее дважды пытались задушить, а затем — сожгли — но она выжила. Чтобы назвать имена своих обидчиков.

8 марта Оксана идет в кафе — где подсаживается к трем ребятам, одного из которых она знала. Очевидно те подсыпают девушке какое-то химическое вещество, отводят на квартиру и насилуют. Крики Оксаны слышат соседи, но никто не вызывает милицию. Один из насильников пугается последствий и решает: девушку надо задушить. Оставив неподвижное тело, компания идет искать место, где спрятать труп. Но когда они возвращаются, Оксана дышит — и они душат ее еще раз уже электрическим проводом. Тело решили выбросить на заброшенный недострой. Там была удобная яма с мусором. Его еще и поджигают. Однако утром случайный прохожий слышит крики о помощи и вызывает милицию — потом будет скорая, врачи и несколько очень тяжелых операций.

У Оксаны сгорела большая часть кожи, пострадали внутренние органы — но она живет еще несколько недель — рассказывая все подробности о своих обидчиках. Те оказались местными мажорами — сынками известных и влиятельных родителей. Общественность настолько возмущена, что обычно коррумпированная система срабатывает справедливо — одного из убийц приговаривают к пожизненному заключению, двоих других — к 14 и 15 годам тюрьмы.

Оксана Макар умирает от пневмонии и многочисленных внутренних поражений 29 марта. Ее хоронят в белом платье и белом гробу — на ее похоронах будет более тысячи человек.

ТЕРАКТ В ДНЕПРЕ

27 апреля Днепр, а с ним и вся страна замирает от ужаса. Террористическая атака. В центре города раздаются 4 взрыва. Самодельные бомбы ждут радиосигнала в бетонных урнах. Куски бетона и наносят больше всего увечий и ранений.

Террористы руководствуются стратегией — убить как можно больше. Поэтому применяют схему двойного подрыва. После первого взрыва ждут, чтобы собралось больше зрителей и правоохранителей и нажимают кнопку второй раз. Все бомбы срабатывают в течение часа недалеко от остановки трамвая. Ранения получает 31 человек, из них десять — дети.

Власти требуют раскрытия теракта за неделю. Мэр Днепра обещает 2 миллиона гривен за информацию о преступниках. В мае 2012-го в МВД таки заявляют — задержаны двое подозреваемых, которые якобы требовали более 4 миллионов долларов, угрожая новыми взрывами. В июне численность банды возрастает до четырех человек. Их называют террористической группой — которую будто-бы возглавлял преподаватель политологии Днепропетровского университета. Но через год двое из террористической четверки выходят на свободу — обвинение разваливается.

ЕВРО-2012

Евро-2012 — для Украины футбольный праздник только в последнюю очередь. Прежде всего огромный, а главное дорогущий инфраструктурный проект. 368 футболистов, играющих в 164 клубах, едут в Украину и Польшу.

Чемпионат Европы по футболу начинается 8 июня в Варшаве. Сборная Украины должна сыграть с сильными соперниками — командами Англии, Швеции и Франции.

В первой игре Украина победит Швецию со счетом 2:1 — оба гола забьет Андрей Шевченко. В общем матчи проходят на восьми стадионах — половина из них в Польше, а вторая — в Украине. Для этого стадион во Львове строят с нуля, арены в Харькове и Киеве — полностью реконструируют.

1 июля в Киеве Евро-2012 завершается победой сборной Испании. Та выигрывает у итальянцев всухую — 4:0. Испанские игроки получают не только кубок из чистого серебра весом более 8 килограмм, но и 7,5 миллионов евро.

Потратив на проведение Еврочемпионата фантастические 12 миллиардов евро, Украина получает лишь полтора миллиарда — в качестве прибыли. Большое количество денег на подготовку чемпионата было разворовано, а часть международных кредитов на проведение шоу государство продолжает отдавать до сих пор.

ЯЗЫКОВОЙ ЗАКОН КИВАЛОВА И КОЛЕСНИЧЕНКО

3 июля 2012 Рада в спешке, нарушая все возможные процедуры, делает очередной шаг в сторону восстановления Советского союза. Депутаты принимают закон об особенностях языковой политики. Этот документ был написан коммунистами и регионалами еще в 2010-м, а затем становится известным как "закон Кивалова-Колесниченко". Он позволяет предоставить русскому языку статус регионального, если в регионе им пользуются 10% граждан.

Цель достигнута — после принятия этого закона украинцы Востока снова активно противостоят украинцам Запада.

"КАРАВАНСКИЙ" СТРЕЛОК

26 сентября 2012 охранники торгового центра "Караван" задерживают мужчину, который, как видно на записях с камер наблюдения, украл зарядное устройство для аккумуляторов и обычные носки. Мужчину заводят в комнату охраны, требуют достать все из карманов. Тот отдает украденное и пытается выйти, а потом расстреливает охранников из пистолета Макарова. Убив трех и серьезно ранив четвертого охранника, убийца будто растворяется в воздухе. Позже его будут называть "караванским" стрелком.

Единственным подозреваемым по этому громкому делу является Ярослав Мазурок — временно не работающий 38-летний киевлянин. На него вешают не только "караванскую" стрельбу, но и еще в 8 различных убийств, которые годами лежали нераскрытыми.

7 ноября 2012-го года милиция находит в одном из парков Киева труп с признаками самоубийства и заявляет — это и есть "караванский" стрелок Ярослав Мазурок. Мол, он сам застрелился из револьвера, дело раскрыто. Вот только те, кто видел тело, в этом не уверены.

Их сомнения такие — Мазурок вряд ли является настоящим убийцей — мужчина на видео значительно моложе, а выпустить из пистолета 9 пуль за 14 секунд, и при этом промахнуться лишь трижды может только профессиональный киллер.

"30 кроків вперед", 2012: роковой круиз на Costa Concordia, убийство Оксаны Макар и теракт в Днепре

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