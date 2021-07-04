"30 шагов вперед", 2013-й: каким был для Украины последний мирный год

Майдан невозможно вместить в короткой истории. Каждый день после 21 ноября в корне менял чьи-то судьбы, раскручивая события со скоростью гигантского блокбастера.

2013-й — год, который в корне меняет традиционный мир. Украина не попадает в ассоциацию с Евросоюзом и взрывается Евромайдан. В 2013-м умирает Маргарет Тэтчер, террористы в Сирии и Ираке создают ИГИЛ, а на Бостонском марафоне взрываются бомбы. В дополнение ко всему этому, в России разводится Владимир Путин.

Больше о еще в мирном 2013-м смотрите в спецпроекти ТСН.Тиждень "30 шагов вперед".

Развод Путина

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Пара, что была вместе 30 лет, объявила о конце отношений после просмотра балета. Слухи о том, что Путины не живут вместе, появлялись еще с 2008-го. Поговаривали о романе с Алиной Кабаевой. Это использовали украинские "Фемен", устроив акцию "Украина — не Алина" во время визита Путина в Киев.

7 июня 2013 года Людмила Путина рассказала журналистам, что фактически они с мужем перестали видеться, поскольку все его время уделенное работе. Развод окончательно освобождает семейное время Путина для решения украинского вопроса.

Азовский таран

17 июля на Азовском море происходит репетиция гибридного нападения. Катер береговой охраны России таранит и топит баркас с пятью украинскими рыбаками. Расправу снимают на видео

Выжить удается лишь одному — его захватывают в плен и готовятся судить! Главное обвинение — украинцы занимались браконьерством в российских территориальных водах! Никого не интересует, что согласно украино-российским соглашениям, Азовское море является общим, и в нем морских границ не существует! Рыбака, который выжил, позже передадут в Украине. Он расскажет, что катер пограничников сделал несколько попыток потопить баркас украинцев. По его словам, россияне совершили это умышленно.

"30 шагов вперед" 2013 год: смерть Маргарет Тэтчер, создание ИГИЛа и Евромайдан в Украине

Луценко выходит из тюрьмы

7 апреля 2013 года Виктор Янукович подписывает указ о помиловании шестерых заключенных. Среди них — два бывших министра — Георгий Филипчук и Юрий Луценко. Экс-министр внутренних дел отсидел чуть больше двух лет. Но о помиловании не просил.

Большинство заключения Луценко — это путь между зоной и больницей. Еще в 2011 году, по словам его жены, экс-министр заразили гепатитом при переливании крови в следственном изоляторе! В январе 2013-го Юрию Луценко становится очень плохо. Его везут в больницу скорой помощи. Там политзаключенного обследуют и доставляют обратно, в колонию.

Под стенами колонии Луценко заявляет — на волю выходит главный оптимист страны! Он обещает не участвовать в президентских выборах 2015 года, но планирует поддерживать единого кандидата от оппозиции. Луценко не догадывается. что эти выборы придется провести досрочно.

"Титушки"

Весной 2013 года в украинских городах проходят многотысячные митинги. Акция оппозиции "Вставай, Украина" — единственная возможность сказать свое "нет" режиму Януковича для десятков тысяч еще вчера аполитичных людей со всей Украины.

Финал акции — 18 мая, в День Европы. Вот здесь, на пути колонны, начинаются первые провокации.

БРДМ перекрывает дорогу демонстрантам. Когда же пытаются отогнать броневик, на сцену выходят, уголовные спортсмены.

Сцену избиения "свободовцев" нанятыми властью профессиональными бойцами снимают журналисты. И весь гнев боевиков переключается на них.

Журналистку 5 канала Ольгу Сницарчук и фотографа Влада Соделя бьют руками и ногами, а милиция никак не реагирует. Нападающих мгновенно опознают — ими оказываются спортсмены из Белой церкви, тренирующиеся в клубе МВД.

От имени одного из них — Вадима Титушко — эти бойцы и получают свое новое имя. В основном спортсмены из провинциальных городов нанимаются по 500-600 гривен, чтобы разогнать митинг и побить активистов. "Титушки" — пушечное мясо. которым управляют милиционеры в штатском и работники спецслужб.

Врадиевка

Посреди лета восстает Николаевщина. Там, в поселке Врадиевка, в ночь на 27 июня, трое мужчин похищают местную продавщицу Ирину Крашкову. 29-летнюю женщину силой затягивают в автомобиль, где яростно бьют и насилуют, а потом выбрасывают в лесополосе.

Избитая, с несколькими трещинами в черепе, женщина достается к местной больнице. Там ее состояние обозначат как тяжелое. Но она называет имена преступников. Ими оказываются двое местных милиционеров и таксист. Двое из названной тройки задерживают. Третий, капитан Евгений Дрыжак, якобы бы в это время находился в райотделе на дежурстве. На камерах наблюдения не видно, как он выходит. Вот только во Врадиевке всем известно, что в отделении есть черный выход, не оборудован видеокамерами.

Дрыжака допрашивают в качестве свидетеля. Никто не планирует выдвигать ему обвинений, потому что он, по неофициальной информации, крестник николаевского милицейского генерала Парсенюка.

И люди восстают. Толпа требует выдать милицейского мажора, а затем едва не сжигает участок коктейлями Молотова, выламывает дверь. Милиционеры пытаются защищаться слезоточивым газом и табельным оружием. Людей успокаивает только главный милиционер Николаевщины, который обещает объективное расследование. Через несколько дней Дрижчака арестовывают. В автомобиле таксиста Рябиненко находят кровь пострадавшей и он начинает говорить.

12 июля журналисты публикуют выводы внутреннего расследования. Украинской милиции впервые ставят диагноз — ощущение безнаказанности и круговая порука.

Ректор-взяточник

9 августа 2013 года милиция и страна узнает, что ректор-взяточник Петр Мельник сбежал, в хитрый способ сняв электронный браслет! По делу бывшего нардепа-регионала следит вся страна. Ректора налоговой академии накануне задерживают с поличным. Он брал взятку от родителей абитуриентов при вступлении в вуз, который ошибочно считал своей собственностью. Мельника задерживают, но он артистично имитирует сердечный приступ и едет в больницу. Сначала у него будто бы блокада сердца, затем — гипертонический криз.

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Но все эти диагнозы не мешают Петру Мельнику убежать. Он пробирается в Беларусь, оттуда — в Австрию, затем в США. Беглец вернется в Украину только в апреле 2014-го. Его снова задерживают, но выпускают под залог 600 тыс. гривен. В 2017-м суд признает Петра Мельника невиновным — мол обвинение не доказало состав преступления. А в 2018-м уже не преступник Петр Мельник умирает в больнице для чиновников "Феофания" от двусторонней пневмонии.

Евроассоциацией и Евромайдан

Работа над соглашением об ассоциированном членстве Украины в Евросоюзе началась еще в 2007 году. Ее должны торжественно подписать в Вильнюсе, закрепив курс на полную евроинтеграцию. И 21 ноября 2013 года премьер Азаров объявляет, что Украина приостанавливает все подготовительные процессы. И будет двигаться только в российском направлении.

Украина содрогнулась, будто от удара. Впереди замаячил конец всего, что делало украинцев украинцами. И то, что произошло дальше, просто не могло не произойти.

"Встречаемся в 22:30 под монументом Независимости. Одевайтесь тепло, берите зонтики, чай, кофе, хорошее настроение и друзей. Вряд ли 21 ноября 2013-го журналист Мустафа Найем рассчитывал, что его пост в Facebook начнет новый этап в истории современной Украины.

Майдан невозможно вместить в короткой истории. Каждый день после 21 ноября в корне менял чьи-то судьбы, раскручивая события со скоростью гигантского блокбастера. Эта зима будет тяжелой.

И каждый следующий год после 2013-го и до сих пор — это череда невероятных событий, которые невозможно было представить себе тогда: в еще мирной Украине.

Новости недели: каким украинцы помнят еще мирный 2013 год

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