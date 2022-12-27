30-тонная "Манюня" из Чехии и французская LRU уничтожают врагов на Донбассе: бойцы не обрадуются подаркам партнеров

Тысячи единиц иностранных образцов высокоточного артиллерийского оружия поступили в Украину от европейских партнеров. Поставки новейшей техники не прекращаются. Месяц назад бойцы на передовой получили французский аналог американской М-270, эффективно бьющей штабы оккупантов и пункты поставки в глубоком враждебном тылу, говорится в ТСН.

На Авдеевском направлении фронта подразделения 110-й бригады уже несколько месяцев активно применяют 152-миллиметровую чешскую гаубицу "Дана". Эта самоходная артиллерийская установка разгоняется почти до сотни километров в час, поэтому может быстро маневрировать, чтобы прицельно разбивать российские войска, прикрывая наших штурмовиков на нескольких направлениях фронта почти одновременно.

“Это был штаб, были выпущены две ракеты. Соответствующий этот штаб уничтожен полностью. Мы полностью уничтожаем управление и логистику управления войсками РФ”, – так рассказывают бойцы, когда высокоточная-дальнобойная система залпового огня LRU поразила враждебную цель в далеком тылу противника.

Французский аналог американской М-270 способен уничтожать штабы российских соединений и склады боеприпасов на расстоянии 80 км. Осколочно-фугасные снаряды с хирургической точностью жгут русский тыл на оккупированной территории. Экипаж этого француза получил около месяца назад. "Это не первая наша машина, но хочу отметить эту модель тем, что каждый выстрел точно в цель", — говорят ребята.

Российские РЭБы и средства противовоздушной обороны не способны перехватывать работу этой системы, а следовательно, эффективность работы этих ребят ощутима вдоль всей линии фронта. Мне достаточно 5 мин от получения цели до первого пуска и это благодаря тому, что пакет приводится автоматически, экипаж даже не выходит из кабины, кнопочку нажал и все. Сюда помещается два поды — это 12 ракет, это точных 12 целей”, — рассказывает военнослужащий ВСУ «Липтон».

Дотянуться до врага благодаря высокоточному вооружению означает сдерживать наступление российских войск на нескольких направлениях одновременно. "Когда ситуация на первой линии напряженная, даже не покидаем позиции, постоянно переезжаем, 24/7 работаем", — говорят бойцы.

Официально украинское Минобороны подтвердило передачу французами четырех боевых машин месяц назад.

Рядом на Авдеевском направлении работает уже чешская гаубица Дана. Считаны минуты, чтобы рассчитать точные выстрелы 152-мм снарядов. Для опытного экипажа – скорость означает сохранение жизни. Через мгновение экипаж видит результат своей работы по установке на позывной «Манюня». “Наша аэроразведка прислала подтверждение того, что было прямое попадание. Снова обстреливаем, добиваем, возможно еще какая-то техника с той стороны выходит на выполнение боевого задания, мы перехватываем, отрабатываем. Вы услышали, как она работает”, — отмечает военнослужащий ВСУ «Вампир».

Хотя 30-тонная «Манюня» не нова, но работает эффективно, говорят бойцы. Позывная боевая машина получила от бывшего командира экипажа, который назвал ее так в честь своей крестницы. Боец погиб на фронте, а позывной «Манюня» бойцы оставили в память о погибшем побратиме.

Авдеевское направление сейчас самое горячее после Бахмута. Оккупанты не оставляют попыток найти слабое место в нашей обороне и артиллерийской поддержки нуждается наша пехота и штурмовики. Дана разгоняется до 90 км в час и стреляет на расстояние в два десятка километров вглубь российского тыла. “Мы всегда работаем с подразделениями аэроразведки, стреляем под корректора, пушка достаточно точная, для поражения цели нужно 2-3 снаряда. В умелых руках это очень грозное и эффективное оружие”, — убеждает военнослужащий ВСУ «Мазепа».

Автоматический заряд, лучшая база, маневренность и компьютерная наводка – главные преимущества иностранного оружия в руках украинских бойцов. Чем больше этих боевых машин нового образца появится на фронте, тем быстрее нашим защитникам удастся очистить украинскую землю от российского оккупанта.

Читайте также:

Боевой медикине удалось вернуть дочь, которую родственники-сепаратисты без разрешения вывезли в Россию

Тернопольские аграрии закупили для своих рабочих на фронте автомобили и современные беспилотники

Россияне зажигательными снарядами уничтожают Херсон: обстрелы непрерывны