30 тысяч долларов в месяц без коммуналки: сколько стоит арендовать дом под Киевом и есть ли спрос (фото)

Арендовать дом предлагают даже за 50 тысяч долларов в месяц.

Объявление об аренде дома в Киеве за 30 тысяч долларов в месяц на днях распространилось соцсетями и удивило многих пользователей своей высокой ценой. Однако это не единственное и не самое дорогое предложение аренды недвижимости на Киевщине. На одном из столичных сайтов предлагают частные дома за 20, 30, 40 и даже 50 тысяч долларов в месяц.

Как они выглядят внутри, на каких условиях их можно арендовать и есть ли вообще спрос на такое жилье во время полномасштабной войны — узнавал ТСН.ua.

Дом за 20 тыс. долларов в Гостомеле

За 20 тысяч долларов в месяц (738,5 тыс. грн) можно арендовать двухэтажный дом площадью 800 м2 в Гостомеле под Киевом. Коммунальные услуги в эту сумму не входят.

Дом в Гостомеле за 20 тысяч долларов в месяц/Фото: theone.com.ua

Дом в Гостомеле за 20 тысяч долларов в месяц/Фото: theone.com.ua

Площадь участка, на котором расположен дом, один гектар. На территории есть зарыбленное озеро, гостевой и основной дома с 12 спальнями, зоной СПА, бассейном, рыбацким домом, беседкой, гаражом и другим. В объявлении говорится, что ремонт выполнен по авторскому дизайну, а дома укомплектованы мебелью и техникой мировых брендов.

Дом в Гостомеле за 20 тысяч долларов в месяц/Фото: theone.com.ua

Дом в Гостомеле за 20 тысяч долларов в месяц/Фото: theone.com.ua

Дом в Гостомеле за 20 тысяч долларов в месяц/Фото: theone.com.ua

Огромный дом за 50 тыс. долларов в Конча-Заспе

Самое дорогое, что предлагают на сайте этого агентства — трехэтажный дом в поселке Козин на Киевщине (Конча-Заспа). Стоимость аренды в месяц — 50 тысяч долларов. Площадь дома – 3,6 тысяч м2, а самого участка в закрытом коттеджном комплексе 80 соток.

Дом в Козине за 50 тысяч долларов в месяц/Фото: theone.com.ua

Дом в Козине за 50 тысяч долларов в месяц/Фото: theone.com.ua

Чего только в нем нет: каминный зал, до 20 спален, гардеробные, кинотеатр-бильярдная, комнаты для персонала, 16 санузлов, бассейн, тренажерный зал, котельная, дом для охраны. В объявлении говорится, что дом "строился для себя". В нем выполнен "VIP-ремонт" с использованием только экологически чистых материалов. Под арендатора дом оснастят всей необходимой техникой и мебелью.

Дом в Козине за 50 тысяч долларов в месяц/Фото: theone.com.ua

Дом в Козине за 50 тысяч долларов в месяц/Фото: theone.com.ua

Дом в Козине за 50 тысяч долларов в месяц/Фото: theone.com.ua

Элитная недвижимость в Киеве

В Киеве предлагают арендовать "прекрасное поместье" площадью 1,1 тыс. м2 на Печерске. Стоимость – 20 тысяч долларов в месяц. Дом трехэтажный, в нем есть 15 спален, террасы, сауна, тренажерный зал и большой бассейн. Между этажами — мраморная лестница и витражи на окнах.

Дом в Киеве за 20 тысяч долларов в месяц/Фото: theone.com.ua

Дом в Киеве за 20 тысяч долларов в месяц/Фото: theone.com.ua

Дом в Киеве за 20 тысяч долларов в месяц/Фото: theone.com.ua

Дом в Киеве за 20 тысяч долларов в месяц/Фото: theone.com.ua

За такую же сумму можно снять двухэтажную панорамную резиденцию в заповедной зоне на Трухановом острове. "Дом эпохи ВДНХ с выходом на Днепр", — говорится в объявлении. Имение состоит из основного дома с бассейном, летней кухни, нового теннисного корта и паркинга. Коммунальные услуги, как и в предыдущем предложении, оплачиваются отдельно.

Дом в Киеве за 20 тысяч долларов в месяц/Фото: theone.com.ua

Дом в Киеве за 20 тысяч долларов в месяц/Фото: theone.com.ua

Дом в Киеве за 20 тысяч долларов в месяц/Фото: theone.com.ua

Дом в Киеве за 20 тысяч долларов в месяц/Фото: theone.com.ua

Дом в Киеве за 20 тысяч долларов в месяц/Фото: theone.com.ua

Кто и как может арендовать такое жилье

По телефону на сайте агентства, где размещены объявления, объяснили, чтобы арендовать такое жилье необходимо оплатить за первый месяц проживания и залоговую сумму (иногда еще и за последний месяц — Ред.), а также услуги брокера в размере половины одного месяца. То есть, минимум 50 тысяч долларов (1,8 млн грн).

Чтобы кому такую дорогостоящую недвижимость, конечно, не сдадут, говорят в агентстве. Чтобы заключить договор, необходимо сначала предоставить документы тех, кто планирует проживать в доме, чтобы идентифицировать их. Расчет за аренду – безналичный, на счет агентства. Отметим, что после нашего звонка в агентство, объявления, о которых мы спрашивали, с сайта почему-то исчезли.

Есть ли спрос на такие дома

Один из столичных риелторов, занимающийся в частности элитной недвижимостью, рассказал ТСН.ua, что с началом полномасштабной войны спрос на такие дома полностью пропал. Однако раньше элитное жилье активно сдавали в аренду. По словам риелтора, последний раз в его агентстве арендовали недвижимость стоимостью несколько десятков тысяч долларов до 24 февраля 2022 года.

Напомним, киевляне, выезжавшие из города на зимний период, начали массово возвращаться как только потеплело и стабилизировалась ситуация с электроэнергией. Вместе с тем, люди стали активно искать жилье, рассказал столичный риелтор. Со спросом поднялись и цены на аренду квартир.

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