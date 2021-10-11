30 ударов ножом: в Виннице судят 16-летнюю девушку, которая убила мать за запрет идти на дискотеку

30 ударов ножом: в Виннице судят 16-летнюю девушку, которая убила мать за запрет идти на дискотеку

Долго девушка не признавала свою вину.

В Винницкой области сегодня будут выбирать меру пресечения 16-летней девушке, которая убила мать, потому что та не пускала ее гулять.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

Убийство произошло в поселке Глихивци. 16-летняя подозреваемая задержана и сегодня ей будут выбирать меру пресечения.

Об исчезновении 34-летней женщины в полицию сообщила ее мать еще несколько дней назад. Тело нашли в старом колодце со следами ножевых ранений. Следователи рассматривали несколько версий, но в конце под подозрение попала дочь убитой. Известно, что накануне девушка поссорились с матерью, потому что та не пустила ее на дискотеку. В результате ссора переросла в драку. В том, что она убила мать, девушка призналась.

«Во время общения подозрение пало на дочь, последняя призналась, что у нее возник с мамой конфликт и перерос в драку. Последняя взяла кухонный нож и нанесла 30 ударов. Дочь погрузили тело на тачку и вывезла», — рассказывает заместитель начальника винницкого отдела полиции Андрей Дамзин.

По данным следователей, тело матери девушка сначала отвезла в соседний заброшенного дома, а потом выбросила в старый колодец. Сначала ни в чем не признавалась. Только через сутки, когда все факты и доказательства указали именно на нее, призналась.

Ранее семья в поле зрения правоохранителей не попадала, на учете в соцслужбы не стояла. Сама подозреваемая девушка вроде отличница. В семье, кроме нее еще две сестры — 7 и 12 лет.

Сейчас девушка в изоляторе временного содержания. Сегодня после обеда Казатинский районный суд будет избирать ему зарубежный мероприятие.

Новости Украины: мера пресечения - в Винницкой области девушка убила собственную мать

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