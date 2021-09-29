30 заявлений и 7 протоколов: женщина из Житомирской области, которая лопатой побила соседа, пакостили селянам и полиции

Состояние избитого тяжелое, но стабильное, говорят врачи.

Соседские войны на Житомирщине закончились госпитализацией мужчины с тяжелыми травмами головы. Его лопатой побила соседка. После содеянного, нападавшую взяли под стражу, а село «взорвалось». Говорят, что женщина пакостили едва ли не всем в селе, особенно соседям не давала жить.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

В реанимации, в тяжелом состоянии, с открытой черепно-мозговой травмой. Так 68-летний господин Петр чувствует себя после встречи с соседкой. «Основная масса травм это рубленые раны. Нанесенный каким-то острым предметом. Зашивали, накладывалась очень большое количество швов, там примерно около 15 повреждений», — рассказывает медицинский директор Черняховской районной больницы Владимир Пляшко.

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Состояние пациента тяжелое, но стабильное, говорят врачи.

«Она бросалась и бросала камни, соседи были свидетелями, видели это все», — утверждает жена пострадавшего Ольга Драгальчук.

Ольга добавляет, что соседка избила его у всех на глазах лопатой. «И это не первый раз было, потому что мы «понаехали», мы с Чернобыля переехали», — добавляет женщина.

В тот день Петр вел из стойла лошадь под забором соседского двора. Женщине не понравилось, что животное там, она начала бросать в коня камни. Сосед не выдержал схватился за вилы, а женщина за лопату. Это видели другие соседи. Говорят, женщина била Петра лопатой по голове. Остановилась только тогда, когда тот потерял сознание.

Новости Украины: в Житомирской области женщина избила соседа лопатой

«Телесные повреждения наносились хозяйственным инвентарем, скорее всего лопатой. Сейчас устанавливается степень тяжести. Она отказывается от дачи показаний», — говорит пресс-секретарь ГУНП в Житомирской области Алла Ващенко.

59-летнюю женщину взяли под стражу, сейчас ее дом закрыт. В селе рассказывают, что она живет одна. Даже родственники смотреть за хозяйством после инцидента не приехали. О женщине соседи отзываются плохо: говорят, многим в селе наделала пакостей.

«Побила ворота, сожгла копны, взяла косу и картофель покосила весной, как только она сошла», — рассказывает сосед Леонид.

«Потому что она на всех нападает, лишнее слово, или глянуть и все. То она здесь людям навредила от и до. И куры травила и на нее управы нет», — утверждает соседка.

В полиции подтверждают: в отношении женщины у них накопилось три десятка заявлений. На нее составили семь админпротоколов.

«О нарушении, мелкое хулиганство, злостное неповиновение работникам полиции, заведомо ложные вызовы специальных служб. Во всех случаях налагались административные взыскания. Однако на поведение женщины по всей видимости это не влияло», — уверяют в полиции.

Говорят, избиение человека — у нее впервые. И на этот раз протоколом не убойдется. Жена пострадавшего в это не верит. Боится, что соседку полиция снова отпустит. «Она полиции машину побила, а полиция закрыла рот и молчат. Потому что им стыдно, что баба их побила. Даю слово, что этот раз так будет», — убеждена женщина.

За нанесение телесных повреждений женщине грозит 8 лет лишения свободы. Мера пресечения ей будут выбирать в скором времени.

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