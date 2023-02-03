300-600 метров в день: засилье взрывчатки не дает саперам быстро разминировать Херсонщину

Подрывы на минах стали обыденностью на деоккупированных территориях Херсона. Ежедневно саперы со всей Украины работают, чтобы обезвредить мины оккупантов, говорится в ТСН.

Дом Татьяны прямо на окраинах села, в полях напротив нескольких километров стояли уже оккупанты, поэтому целых домов и хозяйств на ее улице не осталось. "Прятались в погребе пока не было попадания, потом в этом доме жила, спала на полу, потом в нее попали прямое попадание, перешла в другой дом, как в этот дом попали, перешла к соседям", — рассказывает о своих скитаниях женщина.

Теперь за ее разбитым домом вдоль линии электропередач ежедневно работают саперы. "На Херсонщине территории загрязнены многими взрывоопасными боеприпасами, включая ручные гранаты, противотанковые мины, противопехотные мины, ставят мины ловушки на саперов, много случается нам систем РЗВ", — говорят саперы ГСЧС из Ровенской области.

Электрики не рискуют приближаться к опорам, поскольку в траве много боеприпасов. Глаза их обнаружить не реально, нужен металлоискатель, щуп и обученные саперы. "Сейчас появилось много новых боеприпасов, которые идут дистанционного минирования, у них не физические датчики цели, а сейсмические, которые ты не можешь увидеть, и это создает наибольшую опасность для саперов", — говорят ГСНСники.

Шаг в шаг саперы проводят метр за метром, но в день не больше 300-600 метров. Мешает ботву, трава и мерзлая земля, приходится щупом проштриковать каждый сантиметр земли, над которым срабатывает металлоискатель.

Внешне небольшими с кулак кассетными минами, которыми начинены кассетные ракеты "Ураганов" и "Смерчей", буквально засеянные поля, огороды и посадки в Херсонской области. "Разминирование будет длиться очень долго, не один десяток лет, я думаю. Территория загрязнена на 80 процентов, на один день боевых действий требуется месяц разминирования”, – говорят саперы.

Очистить территорию возле электрических столбов сегодня не удастся, так как много кассетных боеприпасов. Такие мины не двигают и не перекладывают, а подрывают на месте после обнаружения и маркировки. Уже завтра саперы вернутся на окраине этого села, чтобы дальше расчищать территорию от российских мин.

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