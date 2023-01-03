300 тысяч мобилизованных в России – только на бумаге: эксперт недосчитался на фронте 160 тысяч "мобиков"

Путину могли доложить о мобилизации 300 тыс., а призвать на самом деле меньше, ведь на каждого мобилизованного можно что-то списать и заработать на этом неплохие деньги.

В России после первой волны мобилизации заявили, что призвали 300 тыс. человек, из которых 140 тыс. бросили воевать против Украины. Однако впереди – новая волна мобилизации в РФ, а на фронте до сих пор не видно остальных 160 тыс. мобилизованных в первой волне.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал заместитель директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь.

"Они объявляли набор около 300 тысяч. Затем назывались разные цифры, в том числе и Путиным, и Шойгу, и Герасимовым, и Суровикиным – что 140 тысяч якобы уже были отправлены на фронт. А других никто не видел. То есть, очевидно, что около 300 тысяч – теоретически на бумаге", – заметил эксперт.

"Россия – это очень странная страна и они могут обманывать друг друга. Я не исключаю, что Путину доложили о 300 тысячах, а на самом деле призвали 220. И 80 тысяч где-то пропали, поскольку на каждого мобилизованного можно что-то списать и заработать неплохие деньги. Это реальность, это Россия", – добавил Самусь.

Он отметил, что 140 тыс. мобилизованных россиян действительно могли быть отправлены на фронт, это видно и на поле боя, и по потерям оккупантов. Однако неизвестно, куда делись остальные 160 тыс. мобилизованных из названной официальной цифры в 300 тыс.

"Ок, допустим, что 140 тысяч они утилизировали, но мы не видим физически других 160 тысяч, если говорить о 300 тысячах. 160 тысяч – это немало, это огромная группа войск, равная тем войскам, которые Россия приготовила за много лет, и где-то на конец января прошлого года у нее была эта группировка, которая как раз готовилась к наступлению на Украину. Я подозреваю, что генералы немного и здесь обманули, возможно, кого-то. Но главное – что они обманули самих себя", – рассказал эксперт.

В этом же контексте он добавил, что, когда Минобороны РФ объявило о запросе на дополнительную мобилизацию в количестве 500 тыс. человек, очевидно, на это были заложены огромные суммы денег.

Напомним, глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что Россия готовит новую волну мобилизации, которую могут объявить уже 5 января.

В то же время, министр обороны Украины Алексей Резников добавил, что в РФ также планируют ввести военное положение, чтобы закрыть границы для мужчин призывного возраста. Свои границы для мужчин планирует закрыть и Беларусь.

Военный эксперт Александр Мусиенко считает, что Россия планирует провести очередную волну мобилизации, чтобы к началу весны подготовить резервы для проведения масштабных наступательных действий.

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