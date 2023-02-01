300 тысяч оккупантов в Украине: Жданов оценил угрозу и указал направления наступления

Даже если вдоль линии фронта в 100 км будет полмиллиона российских войск, это не столь высокая плотность, которая бы составляла какую-то катастрофу для Украины, заверил эксперт.

Военный эксперт Олег Жданов сообщил, что пребывание в Украине более 300 тыс. российских военных – проблема для ВСУ, но пугаться этого не стоит.

Об этом эксперт рассказал в интервью ТСН.ua.

Заметим, накануне глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов сообщил, что на сегодняшний день в Украине находятся примерно 326 тыс. российских оккупантов.

"Это для нас проблема, но пугаться, что там 300 тысяч, – нет", – прокомментировал Жданов.

Он пояснил, что в то же время плотность вражеских войск не катастрофическая для украинских Сил обороны.

"Простейшая арифметика. У нас – 1000 километров фронта – от Харьковской области до Херсона. И на 1000 километров фронта у нас 300 тысяч российских военных. И ширина полосы оккупации, которую они занимают, где-то около 100 километров. Я вам скажу, что плотность не самая высокая. Даже если прибавится сегодня 200-300 тысяч и будет там полмиллиона на этой территории, то это не такая высокая плотность, которая бы составляла для нас какую-то катастрофу", — рассказал военный эксперт.

По его мнению, оккупанты выберут своим главным направлением для наступления Донецкое и будут давить только там, а на остальных направлениях пытаются перейти к глухой обороне.

"Вот так они и будут формировать какие-то ударные группировки и будут пытаться прорвать нашу оборону. А, возможно, они будут наоборот — как сейчас они действуют: фактически Донецкое направление — главное направление сосредоточения усилий, они там жмут, они постоянно туда подводят резервы и пытаются атаковать, чтобы отодвинуть наши войска к административным границам Донецкой и Луганской областей", – сообщил Жданов.

В то же время, он не исключил, что противник попытается определить Запорожское направление как второе направление сосредоточения усилий, чтобы растянуть ВСУ.

"Понимаете, границы Путин может продать обществу, а вот застолбить сегодня территорию – это будет очень тяжело. Нет победы, нет достигнутой цели, как объявлялось в начале "операции". Поэтому они будут давить на одном направлении, а на остальных они будут пытаться перейти в глухую оборону. Возможно, на каком-то направлении типа Запорожского они могут там определить второе направление сосредоточения усилий, чтобы растянуть наши Вооруженные силы, наши резервы. Ну, я не думаю, что они там смогут сформировать ударную группировку где-то в Белгородской или Брянской области и тем больше, на территории Республики Беларусь. Это маловероятно и для этого нужны очень большие сроки, которые будут измеряться месяцем или двумя месяцами", – пояснил эксперт.

Напомним, Жданов также выражал убеждение, что России не хватит ресурсов для повторения такого большого наступления, как 24 февраля 2022 года. Для этого РФ нужно было бы набрать еще 300 тыс. бойцов в дополнение к уже собранному такому же количеству.

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