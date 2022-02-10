31 авто смял грузовик в Германии: в масштабной аварии с пожаром чудом никто не пострадал

31 авто смял грузовик в Германии: в масштабной аварии с пожаром чудом никто не пострадал

Вместо того чтобы остановиться — водитель наоборот нажал на газ.

Тридцать один автомобиль смял грузовик в пригороде немецкого Нюрнберга, за рулем сидел пьяный иностранец. В этой масштабной аварии с пожаром чудом никто не пострадал, — говорилось в сюжете ТСН.19:30 9 февраля 2022 года.

Вероятнее всего водитель – 50-летний гражданин Турции – решил скрыться из ДТП. Проехав на красный, он задел машину – но не остановился, а на полной скорости рванул в переулок - слишком узкий для грузовика, но на это водитель уже не считался.

Вместо того чтобы остановиться — водитель наоборот нажал на газ. Грузовик протаранил тридцать одну машину. Некоторые загорелись, сам грузовик – тоже вспыхнул. У построек — изуродованные фасады. Но чудом обошлось без жертв. Пьяного водителя достали из-за руля, раненого, но живого. Легкие ранения – еще у двух человек, мужчина за рулем подбитой на перекрестке машины и одного пешехода.

Посмотрев на то, как выглядит место аварии, сколько здесь изуродованных машин, становится понятно, что всем повезло, что пешеходов не было поблизости.

Пожар повредил даже окна в домах. След грузовика больше напоминает съемочную площадку боевика, чем настоящую немецкую улицу. Водитель был арестован сразу же на месте аварии. Содержание алкоголя в его крови в несколько раз превышало разрешенное.

Напомним, в Ровно водитель внедорожника на пешеходном переходе сбил 47-летнюю женщину. От тяжелых травм потерпевшая скончалась на месте. Свидетели говорят, женщина шла на зеленый. Ехавший на разрешенный сигнал светофора – свидетельствует и задержанный водитель.

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Масштабное ДТП: в Германии иностранец смял 31 авто – чудом никто не пострадал