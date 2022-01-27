32 градуса мороза: в горном селе на Буковине зафиксировали рекордный температурный минимум

По словам главы территориальной громады, с начала зимы — это самый низкий показатель.
В горном селе Верхний Яловец минувшей ночью зафиксировали рекордные минус 32 градуса мороза. Фотографию со столбиком термометра обнародовал глава территориальной громады. Говорит – с начала зимы – это самый низкий показатель.
Об этом 26 января говорилось в сюжете ТСН.19:30.
Но трескучие морозы скоро закончатся. По прогнозам синоптиков в ближайшее время по всей Украине будет небольшое потепление с мокрым снегом. Местами температура будет достигать 4 градусов с отметкой плюс. Больше всего прогреется центр и запад. А вот на востоке и севере будет держаться морозная погода и дальше.
Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих.
Читайте также: