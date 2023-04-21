329 тысяч за неотправку на передовую: в Одессе предлагали откупиться от мобилизации

Мошенник выдал себя за влиятельного "полковника ВСУ" и получил от жертвы 9 тысяч долларов.

Известный в Одессе мошенник, представлявшийся "полковником ВСУ", после знакомства с матерью одного из военнообязанных потребовал от нее и получил 8 тыс. долларов за то, что сына не отправят в горячие точки фронта. После получения этой суммы жадность мошенника уже не знала предела и он потребовал новую сумму.

Об этом в комментарии ТСН.ua рассказали источники в одной из правоохранительных структур Одессы.

"Речь идет о мужчине 1976 года рождения. Уникальность ситуации в том, что женщина не очень и хотела платить деньги за "отмазывание" своего сына, была морально готова к тому, что сын будет мобилизован, но подозреваемый начал шантажировать ее тем, что отправит парня в самые горячие точки. У женщины началась паника", — рассказали нам правоохранители.

К этому добавили, что подозреваемый работал вместе с посредником.

"О подозреваемом можно сказать, что в определенных кругах он является известным мошенником, ранее привлекался к уголовной ответственности . Представлялся "полковником ВСУ", рассказывал, что у него, якобы, есть хорошие связи в региональных правоохранительных структурах. Сейчас ему инкриминируется статья" Вымогательство", но не исключено, что преступление будет квалифицировано по статье "Мошенничество", — сообщили нам правоохранители.

В свою очередь, в пресс-службе полиции Одесской области официально рассказали, что подозреваемый в несколько этапов получил от матери военнообязанного сначала 8 тыс. долларов, а затем еще 1 тыс. долларов (в целом по нынешнему курсу эта сумма равна 329 тыс.грн.). Его задержали и отправили в изолятор.

"Правоохранители ходатайствуют о применении в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей. Оценка всем действиям мужчины будет дана в ходе досудебного расследования", — сообщила пресс-служба ГУНП в Одесской области.

К этому полицейские добавили, что эти мероприятия проводятся совместно с коллегами из СБУ и прокуратуры.

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