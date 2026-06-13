364 тысячи гривен за 7 ночей: сколько стоит отдых в Одессе (фото)

Отдых в Одессе / © ТСН

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Несмотря на регулярные воздушные тревоги, угрозу ракетных ударов и не разминированное море, в Одессе уже по полной стартовал очередной туристический сезон. Хотя и неофициально. Спрос на отдых в «жемчужине у моря» остается высоким, в частности из-за отсутствия альтернативы, что в свою очередь влияет на цены.

Цены в одесских заведениях этим летом шокируют украинцев. ТСН.ua рассказывает, сколько стоит отдохнуть вдвоем в Одессе летом 2026 года и можно ли за эти деньги уехать на море за границей.

Сколько стоит сутки отдыха в Одессе

Самые дорогие варианты в Одессе предлагают на самых популярных и удобных локациях: Аркадия, Ланжерон, Большой Фонтан и элитный Совиньон.

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Самый дорогой сегмент

Арендовать номер в премиальных или бутик-гостиницах стоит от 4 500 до 9 000 гривен за одну ночь. Если вы вдруг рассматриваете президентские люксы или эксклюзивные виллы, придется выложить более 15-18 тысяч гривен в сутки.

В общей сложности за 6 ночей в пятизвездочных комплексах придется заплатить от 80 000 до 150 000 гривен. За эти деньги отдыхающие получают SPA, бассейны с подогревом и укрытие с автономным светом и связью.

Однако это не предел. Неделя отдыха «все включено» в Одессе на двоих может стоить до 364 тысяч гривен. Также есть варианты за 150-185 тысяч за шесть-семь ночей.

Отдых в Одессе 2026

Отдых в Одессе 2026

Средний класс

Стандартные комфортабельные гостиницы в центре города или неподалеку от пляжа (на береговой линии) стоят в сутки от 2500 до 4500 гривен. В пересчете на недельный отпуск это обойдется в 15 000 — 30 000 гривен на двоих. Конечно, на Booking есть как более дешевые, так и более дорогие варианты.

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Арендовать отдельную квартиру в Аркадии или центре получится немного дешевле — от 1500 до 3500 гривен в сутки.

Отдых в Одессе 2026

Бюджетная Одесса

Для тех, кто хочет сэкономить, стоит искать жилье подальше от центра и элитных пляжей — в Лузановке, на Таировом, в Крыжановке или Фонтанке. Здесь цены гораздо дешевле.

Самый бюджетный хостел обойдется в 150-300 гривен в сутки с человека. В частном секторе за койко-место или небольшую комнату у хозяев просят от 400 до 900 гривен в сутки. Бюджетная квартира обойдется в 600-1000 гривен в сутки, а комната на базе отдыха — от 800 до 2 500 гривен.

Отдых в Одессе 2026

Если выбрать такой вариант, то за 6 ночей для двоих можно уложиться в 6 000 — 12 000 гривен. Однако премиум-сервиса и бассейнов здесь не будет, а до моря придется добираться по общественному транспорту.

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Отдых в Одессе 2026

Дополнительные расходы на отдых в Одессе

Аренда жилья — это не все, на что придется тратить средства на отдыхе. Оказавшись в Одессе, туристы сталкиваются со многими дополнительными затратами.

К примеру, зайти на пляж на территории отеля можно бесплатно, но за комфорт придется платить. Обычный шезлонг стоит 200-300 гривен в день, а места в VIP-зонах стартуют от 800 гривен.

Если вы едете отдыхать на авто, прибавляйте к расходам цены за парковку авто — около 60 гривен в час.

Еще большая статья расходов — питание. Средний чек в ресторанах на побережье — более 1 000 гривен с одного человека. Конечно, можно найти и более бюджетные варианты, но они будут подальше от туристических мест и моря.

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В Одессе или за границей: где дешевле

Из-за высоких цен на местных курортах украинцы (женщины с детьми и военные, которые могут уезжать за границу в отпуск) интересуются, а не дешевле или хотя бы столько же обойдется в отдых за границей.

Для сравнения, через неделю в пятизвездочном отеле Одессы (только с проживанием и завтраками) придется отдать 80 000 — 150 000 гривен. В то же время пакетный тур в Турцию (Анталия или Алания) в отель 4-5 звезд обойдется в 60 000 — 90 000 гривен. В эту стоимость уже включен перелет из соседних стран (Молдова или Польша), трансфер, страховка, еда и напитки.

Отпуск среднего уровня в Одессе будет стоить 25 000 — 45 000 гривен за гостиницу, но с учетом ресторанов, шезлонгов и дороги и т.д. сумма может достичь 50 000 — 60 000 гривен. А автобусный тур в Болгарию (Солнечный Берег) стоит от 38 000 до 65 000 гривен за двоих — с дорогой и питанием «все включено».

Почему цены на отдых в Украине растут, несмотря на войну

Бюджет отдыха в Украине этим летом увеличился на 25-40% по сравнению с прошлым отпускным сезоном, по данным исследования Ribas Group.

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Из-за условий безопасности и российского вторжения большинство морских курортов закрыты. Туристы в основном едут в относительно более безопасные регионы — Карпаты, Львовская, Одесская область. Это создает дефицит мест и позволяет гостиницам повышать тарифы.

Однако это лишь одна из причин. Отельеры также объясняли высокие ценники тяжелыми реалиями, в частности, большими затратами на содержание бизнеса, сокращением туристического сезона в Одессе. До полномасштабной войны сезон длился с мая по сентябрь, а иногда и до середины октября. Сейчас из-за тревоги и психологического фактора активный сезон длится с середины июня по август.

Напомним, путешествия к морю этим летом станут быстрее. «Укрзалізниця» расширяет сообщение с Одессой.

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