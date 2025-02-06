38-летний мужчина отказался получать повестку, потому что он "верен только Богу": чем это закончилось

Житель Киева категорически отказался от мобилизации, мотивировав свое решение "религиозными убеждениями". Что решил суд?

В Киеве к 3 годам лишения свободы приговорили 38-летнего мужчину, который отказался получать повестку и уклонился от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Дарницкого районного суда г. Киев.

По данным суда, подозреваемый работает в метро Киеве. Он прошел ВВК, которая признала его годным к мобилизации. В мае 2024 года мужчина отказался получать повестку.

На суде житель Киева заявил, что вину не признает. Он настаивал, что является "верующим" и требовал отправить его на альтернативную службу, однако ему в этом отказали. Мужчина признал, что на момент мобилизации, он еще не принадлежал к церковной общине, а лишь "готовился к крещению". Он также заявил, что не смог получить бронирование.

"Согласно религиозным убеждениям, он не может пользоваться оружием, давать присягу и ходить в военной форме, поскольку он верен только Богу и служит только ему. Также он отметил, что понимал, что совершает уголовное преступление и его последствия однако сознательно на это пошел", - говорится в материалах суда.

Суд признал мужчину виновным по статье 336 УКУ и приговорил его к 3 годам лишения свободы.

Приговор суда

Напомним, во Львовской области мужчина получил повестку и скрылся из ТЦК.

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