38 отдельная бригада морской пехоты ВСУ собирает средства на ремонт авто: как помочь
Украинские защитники собирают средства на ремонт автомобиля.
38 отдельная бригада морской пехоты, которая защищает Украину на самых сложных направлениях, срочно собирает средства на ремонт авто, на котором бойцы выполняют боевые задачи.
Об этом военные рассказали ТСН.ua.
Военные собирают 60 тысяч гривен, чтобы отремонтировать автомобиль, которым они будут выполнять задачи в зоне боевых действий.
«Авто есть, осталось его немного привести в порядок, чтобы не подвело в самый ответственный момент. Будем благодарны общественности за любой донат. Цель — 60 тыс. грн. Номер карты банки 4874 1000 2724 1499», — сообщил в комментарии для ТСН.ua коммуникационщик бригады Мирослав Криворучко.
Ссылка на банк https://send.monobank.ua/jar/bATrwzCp3
Номер карты банка 4874 1000 2724 1499