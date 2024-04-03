384 тысячи за ребенка: эксперт рассказал, как Украине спастись из демографической пропасти

Важно, чтобы поддержка семей с детьми продолжалась не три года после рождения ребенка, а до достижения возраста 18 лет.

Чиновники и депутаты Верховной Рады Украины наконец-то занялись вопросами демографии. Недавно Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины заявил, что для того, чтобы преодолеть демографический кризис, в каждой украинской семье должно быть не менее трех детей.

А депутаты парламента порадовали украинских родителей тем, что подготовили законопроект, предусматривающий увеличение размера выплат от государства при рождении ребенка.

Сайт ТСН.ua узнавал, насколько реально поощрить украинцев рожать больше детей, да еще и в условиях войны. А также выяснили, что не так с законопроектом, который хотят вынести на рассмотрение парламента.

Сколько должны рожать в среднем

По словам Александра Гладуна, заместителя директора по научной работе Института демографии и проблем качества жизни НАНУ, в целом, идею о рождении большего количества детей можно оценить положительно.

Ученый отмечает, что существует так называемое природное воспроизводство населения, когда не учитывается миграция, а только природные факторы – рождаемость и смертность.

"В демографической терминологии существует три определения воспроизводства населения: расширенное, простое и суженное. Для того чтобы происходило простое воспроизводство населения, то есть чтобы численность населения не сокращалась за счет природного фактора, условно говоря, чтобы смертность примерно равнялась рождаемости, нужно чтобы 100 женщин рожали в среднем 220 детей", — рассказывает сайту ТСН.ua Александр Гладун.

К этому он добавляет, что расширенное воспроизводство населения – это когда 100 женщин рожают более 220 детей, а суженное воспроизводство населения, когда этот показатель меньше 220 детей от 100 женщин, то есть когда смертность начинает превышать рождаемость.

"В Украине в 2021 году 100 женщин родили в среднем 116 детей. То есть в два раза меньше, чем нужно, поэтому численность населения у нас сокращается не только за счет повышения смертности из-за войны, но и за счет того, что сама рождаемость очень мала", — отмечает Александр Гладун.

В Украине в 2021 году 100 женщин родили в среднем 116 детей / Фото: Associated Press

Почему "план премьера" невозможно выполнить?

Ученый говорит, что в Украине нужно больше уделять внимание теме рождаемости детей, популяризировать ее. Активисты и ученые это постоянно подчеркивают и всячески поддерживают подобные намерения.

Эта важная тема прописана в Стратегии демографического развития Украины на период до 2040 года. В ее первом пункте говорится о поддержке семьи и рождаемости.

"Поэтому заявление премьер-министра абсолютно актуально. Но если смотреть реально, будут ли 100 женщин рожать 300 детей, или одна женщина три ребенка, то в обозримой перспективе это вряд ли произойдет. Потому что такого нет даже в развитых странах западной Европы. Нам бы выйти на показатель в 2 ребенка, то есть чтобы 100 женщин рожали 200 детей. Этот результат был бы для нас очень неплохим", — объясняет Александр Гладун.

Трое детей в семье – хорошая мечта, но пока только мечта / Фото: Associated Press

Сколько обещают платить?

Интересно, что одновременно с правительством за повышение рождаемости принялись и народные депутаты. В парламент внесли законопроект "О внесении изменений в закон о государственной помощи семьям с детьми". Нардепы предлагают увеличить выплаты при рождении ребенка и привязать их к прожиточному минимуму.

Если документ будет принят, то в случае рождения первого ребенка государство должно оказывать пособие в размере, равном 150 прожиточным минимумам. Кстати, на март это 384,5 тыс. грн.

В случае рождения второго ребенка сумму пособия предлагают установить в размере, равном 100 прожиточным минимумам – 256,3 тыс. грн.

На третьего и каждого следующего ребенка предлагаемая помощь предусмотрена в размере, равном 50 прожиточным минимумам – 128,2 тыс. грн.

В Стратегии демографического развития Украины предусмотрено несколько целей, чтобы изменить ситуацию к лучшему/Коллаж ТСН.ua

Что не так с законопроектом?

По словам Александра Гладуна, сейчас с коллегами они подробно изучают этот документ. Но то, что в законопроекте предлагается, по его мнению, выглядит очень странно.

"Документом предусматривается, что после рождения первого ребенка, родители получают помощь, которая является кратной 150 прожиточным минимумам, при рождении второго ребенка – 100, и при рождении третьего – 50 прожиточных минимумов. То есть почему-то имеем регрессивную шкалу, хотя на самом деле нужно делать все наоборот – за третьего ребенка платить больше, чем при рождении второго и первого", – убежден Александр Гладун.

Ученый объясняет, почему именно так нужно делать. Он отмечает, когда родителям выплачивают пособие за рождение второго ребенка – это не значит, что все средства будут тратить только на второго ребенка, потому что на самом деле деньги идут на всю семью, ведь родители будут тратить их на обоих своих детей.

Украинский ребенок / Фото: Getty Images

Что нужно изменить в документе?

Здесь важно понимать, что мать обоих детей в этот период три года не будет работать и средства от государства становятся настоящей поддержкой для семьи с двумя детьми.

"Именно поэтому после рождения второго ребенка, семье нужно выплачивать большую сумму, а не меньшую. А когда рождается третий ребенок, это же не означает, что средства родители будут тратить только на него, они будут тратиться семьей как поддержка для воспитания уже троих детей. Поэтому эта шкала должна быть не регрессивной, а прогрессивной – чем больше очередность рождения, тем больше должен быть размер выплат", – уверяет Александр Гладун.

Средства семья тратит на обоих детей / Фото: Unsplash

Использовали не ту статистику

Он добавляет, что такая коллизия в документе возникла, потому что в нем приведена неправильная информация о количестве детей, рожденных у матери первыми. Это объясняется тем, что сейчас официально зарегистрировать рождение ребенка можно тремя способами: на основании электронного медицинского заключения о рождении, через "єМалятко" и непосредственно в РАГСе.

В первых двух случаях порядок рождения ребенка не регистрируется. Таким образом мы имеем не полную регистрацию порядка рождения. Это странная ситуация, но это так. Ее следует исправлять, это важный показатель, его получение обязательно в странах ЕС. Последний год, в котором была полная информация о порядке рождения ребенка – 2019. Тогда у нас доля первенцев составляла 46,9%.



"Авторы документа использовали неправильную статистику. А это привело к такому недостатку в законопроекте. Считаю, что ошибку непременно нужно исправлять. Чтобы те, кто хочет родить и воспитывать троих или даже больше детей, могли рассчитывать на подлинную поддержку от государства. Но важно, чтобы поддержка семей с детьми продолжалась не три года после рождения ребенка, а до достижения детьми 18 лет", — заключает Александр Гладун.

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал, что в Раде предлагают в десять раз увеличить пособие в случае рождения ребенка: известна сумма.

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