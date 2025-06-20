390 дней спасали военного: как медики "вытащили с того света" тяжелораненого воина

Александр Безверхний / © ТСН

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Один из самых тяжелых пациентов этой войны отправился на протезирование в США. Александр Безверхний пережил 120 операций. Три отделения больницы «Феофания» 390 дней вытаскивали пациента из тяжелого состояния. Прогнозировали, что не сможет даже сидеть. А он стал на тренировочные искусственные ноги, и сегодня отправился за границу для сложного протезирования.

Корреспондент ТСН Ирина Маркевич провожала военного, который мечтает повести свою дочь в первый класс на своих двух железных ногах.

Впереди у Александра дальняя дорога — 8 часов в авто, перелет из Варшавы в Амстердам, а дальше через Атлантику в Соединенные штаты. Он переживает — сможет ли все это выдержать, потому что только недавно научился сидеть.

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Александр Безверхний — один из самых тяжелых раненых этой войны. Даже медики удивляются ресурсу его организма. Во время минометного обстрела ему оторвало ноги, ягодицы, поясницу, разорвало живот. Он перенес около 120 операций.



Операция под наркозом — и так каждые 2-3 дня в течение года. Все время рядом с ним была жена Юля. Его раны были инфицированы. Самые сильные антибиотики не помогали. Три отделения больницы «Феофания» пытались вытащить бойца из тяжелого состояния. Александр был истощен до основания.

Часть операций, которые он перенес, были реконструктивные. Чтобы закрыть все раны, неповрежденной кожи на его теле не хватало.

Чтобы раны на спине и пояснице заживали, Саша полгода лежал только на животе. Прогнозировали, что это единственное положение, в котором Александр проведет остаток жизни. Рубцы сковывали тело и не давали двигаться. Впервые сесть, хотя бы не долго, он смог лишь несколько месяцев назад — и это был результат ежедневных тренировки из-за боли. Теперь он борется на возможность ходить. Сначала стал на так называемые стабилизационные протезы.

И ходил только держась за перила. Но его безумная настойчивость преодолевает все страхи. У Александра чрезвычайно сложный случай. За его протезирование взялись в «Протез Фундейшен». А волонтеры нашли донора, который оплатит дорогостоящие протезы с электронными коленями.

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Александр поставил себе конкретные временные рамки. У него есть дочь Николь. В следующем году Николь идет в первый класс и папа считает — он должен быть рядом. Пока родители уже полтора года живут в больнице в Киеве, а Николь с бабушкой в Тернополе — девочка все это время собирали деньги в свою копилку.

Они грузят вещи в дорогу. Юля говорит, что ей до сих пор трудно осознать после 500 дней в больнице, у них остается финальный этап — протезирование, о котором они только могли мечтать.

Саша вместе с командой «Протез Фундейшен» едет в США минимум на 3 месяца, ровно столько нужно для протезирования и реабилитации, это означает, что в сентябре он должен вернуться на своих протезах.

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