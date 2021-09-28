3D-принтеры, дроны и очки виртуального видения: STEM-образование завоевывает украинские школы

Именно на таких уроках дети учатся создавать стартапы и проекты.

На уроках вместо старых станков — 3D-принтеры, дроны, 3D-ручки и очки виртуального видения. 3D-гаджеты становятся обычными аксессуарами. А мировой тренд STEM-образования, где дети овладевают науку в целом и учатся творить с технологиями и работами — завоевывают украинские школы.

О том, нравится ли такая школа детям — 28 сентября говорится в сюжете ТСН.19: 30.

В школы на уроки труда и информатики приходят новые технологии, от которых детей не оторвать. Учащихся, которые ранее к точным были равнодушны, со STEM-урока теперь не забрать.

Урок объединяет в себе сразу 5 предметов — математику, биологию, химию, физику и искусство.

В семи столичных школах стартовал эксперимент — дроны на таких уроках должны заинтересовать детей к изучению точных наук.

Специально для этого разработали учебный дрон. У него единственный недостаток — стоимость около 7 тысяч гривен, его школе дарит меценат, но в остальном дрон именно для школьников.

Пока завороженные пятиклассники смотрят на летучий гаджет, ученик 11 класса Роман тут же печатает на 3D-принтере запчасти к другому дрону — подводному.

Также читайте В Украине ухудшились условия для стартапов: данные рейтинга Global Startup Ecosystem 2021

Роман помнит, как до обустройства лаборатории здесь были другие уроки.

"Раньше в кабинете стояли токарные станки, но к ним х нас не подпускали. И не факт, что они работали", — рассказывает он.

Но школа нашла деньги в бюджете на реконструкцию и сейчас парень демонстрирует уже десятки созданных им деталей на 3D-принтере.

В одной из киевских школ родители пятиклассников могли выбрать — обустроить кабинет для второго иностранного немецкого или STEM-класс. Выбрали последний.

Объясняют, что дети могут этом кабинете быть 5-6 часов, потому что их не столько интересуют другие уроки, как пребывание здесь, потому что они могут своими руками попробовать сконструировать.

Новости Украины: 3D-принтеры и дроны - школы приобщаются к мировому тренду образования

Обустроить STEM-класс в школе сложно, ведь проблема не только найти средства, но и учителя.

Однако именно на таких уроках дети учатся создавать стартапы и проекты.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку