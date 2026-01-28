"4-летняя девочка плакала и кричала "мама": на Киевщине россияне убили семью - что известно

Последствия удара по дому в Белогородке

В Белогородке Киевской области из-за атаки российского беспилотника вспыхнул многоэтажный дом. Спасатели сразу прибыли на место происшествия и эвакуировали людей.

Во время российского удара погибли мужчина и женщина. Нескольким пострадавшим понадобилась помощь медиков.

Об этом с места происшествия сообщает корреспондент ТСН Алина Лисовая .

Что известно об атаке на многоэтажку в Белогородке

Российский дрон атаковал жилой комплекс в Белогородке. Из-за обстрела вспыхнула крыша и верхний этаж.

«В квартире в момент атаки были люди. Это — мужчина и женщина. Там они и погибли. По словам очевидцев, у супругов есть 4-летний ребенок. Его удалось спасти», — говорит Алина Лисова.

Спасатели ликвидировали пожар. На месте обстрелов работает полиция.

Что известно о погибших

Соседи супругов рассказали, что пытались спасти людей.

«Ребята не могли дойти. Это был эпицентр поражения. Были очень добрые люди — это был Максим и Светлана. Ребенок спал на первом этаже, его смогли забрать», — говорит местный.

Жительница Киевщины рассказала, что погибшая работала косметологом.

«Узнали что погибли люди, то отходим. Она работала косметологом. Хорошо, что ребенок выжил», — говорит женщина.

Известно, что квартира супругов была двухуровневая. Ребенок спал на первом этаже, родители — на верхнем.

Ребенка спас журналист «Радио свободы» Марьян Кушнир, который часто ездит на фронт и имеет все необходимые медикаменты.

«Увидел полуоткрытые двери в этой квартире. Открыл их и увидел, что девочка на кровати плачет и кричит „мама“, а мама — на втором этаже, где пожар», — говорит он.

Сейчас ребенок находится под присмотром отца, поскольку погибли ее мать и отчим. Также у нее есть старший брат. Это — сын погибшей женщины и сегодня у него день рождения.

Напомним, в ночь на среду, 28 января, армия РФ атаковала Киев и Киевскую область. В столице падение сбитых воздушных целей зафиксировали в Голосеевском районе. На Киевщине под прицелом была Белогородская община, где есть жертвы.

