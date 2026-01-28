- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 1095
- Время на прочтение
- 2 мин
"4-летняя девочка плакала и кричала "мама": на Киевщине россияне убили семью - что известно
Россияне атаковали многоэтажку в Киевской области. Из-за обстрела погибли супруги.
В Белогородке Киевской области из-за атаки российского беспилотника вспыхнул многоэтажный дом. Спасатели сразу прибыли на место происшествия и эвакуировали людей.
Во время российского удара погибли мужчина и женщина. Нескольким пострадавшим понадобилась помощь медиков.
Об этом с места происшествия сообщает корреспондент ТСН Алина Лисовая .
Что известно об атаке на многоэтажку в Белогородке
Российский дрон атаковал жилой комплекс в Белогородке. Из-за обстрела вспыхнула крыша и верхний этаж.
«В квартире в момент атаки были люди. Это — мужчина и женщина. Там они и погибли. По словам очевидцев, у супругов есть 4-летний ребенок. Его удалось спасти», — говорит Алина Лисова.
Спасатели ликвидировали пожар. На месте обстрелов работает полиция.
Что известно о погибших
Соседи супругов рассказали, что пытались спасти людей.
«Ребята не могли дойти. Это был эпицентр поражения. Были очень добрые люди — это был Максим и Светлана. Ребенок спал на первом этаже, его смогли забрать», — говорит местный.
Жительница Киевщины рассказала, что погибшая работала косметологом.
«Узнали что погибли люди, то отходим. Она работала косметологом. Хорошо, что ребенок выжил», — говорит женщина.
Известно, что квартира супругов была двухуровневая. Ребенок спал на первом этаже, родители — на верхнем.
Ребенка спас журналист «Радио свободы» Марьян Кушнир, который часто ездит на фронт и имеет все необходимые медикаменты.
«Увидел полуоткрытые двери в этой квартире. Открыл их и увидел, что девочка на кровати плачет и кричит „мама“, а мама — на втором этаже, где пожар», — говорит он.
Сейчас ребенок находится под присмотром отца, поскольку погибли ее мать и отчим. Также у нее есть старший брат. Это — сын погибшей женщины и сегодня у него день рождения.
Напомним, в ночь на среду, 28 января, армия РФ атаковала Киев и Киевскую область. В столице падение сбитых воздушных целей зафиксировали в Голосеевском районе. На Киевщине под прицелом была Белогородская община, где есть жертвы.
на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ПОГИБЛА ДРУЖБА! 4-летнюю ДОНЕЧКУ УДАЛОСЬ СПАСИТЬ! Враг атаковал ЖК на Киевщине