"4-летняя дочь держала папу за ногу и упрашивала не идти": на вокзале Закарпатья мужчину мобилизовали на глазах у детей

На Закарпатье прямо с вокзала мобилизовали 42-летнего мужчину, приехавшего из Киева в Солотвино с двумя маленькими дочками возрастом 7 и 4 года.

Об этом случае в соцсетях написала жена этого мужчины – Оксана Сом, отметив, что парня похитили.

По ее словам, сразу после того, как муж вышел из поезда с детьми и чемоданами, к нему подошли люди в военной форме, проверили документы.

"Мужчину сразу задержали сотрудники пограничной службы «за пребывание в 5-километровой приграничной зоне без должного документа», — написала женщина своей странице в Facebook.

В комментарии для ТСН.ua Оксана Сом рассказала следующее: "В Солотвино мы приехали на отдых, забронировали там гостиницу, имели билеты в обе стороны. Как только мы вышли из поезда, к мужу, Антону Сому, подошли люди, представились пограничниками, проверили документы и предложили проехать с ними. С нами были две наши дочери и племянница. У старшего ребенка началась паническая атака, младшая дочь держала папу за ногу и не отпускала его. У нас проверили вещи, гаджеты, проверили то, какие сайты мы посещаем. Антона увезли в Хустский ТЦК".



По словам Оксаны, у Антона при себе были паспорт и военный билет. "Антон состоит на учете в ТЦК, он объяснил, что не уклоняется", — говорит женщина, уточняя, что детей она была вынуждена оставить на вокзале с бабушкой, чтобы иметь возможность поехать за мужем в помещение военнослужащих.

К этому добавляет, что ей пришлось вызвать полицию.



"Полиция выяснила, что мужчина был отвезен в ТЦК Хуста. У него забрали телефон. Но он нашел возможность мне позвонить и сказать, что прошел ВЛК за 20-30 минут. Извините за подробности, но вывод о том, что он здоров, был сделан после того, как представители ВЛК посмотрели на цвет его мочи. В ТЦК он находился в подвальном помещении в футболке и в шортах. Я нашла возможность передать ему кофту", - говорит Оксана.



По ее данным, уже вчера, 8 июня, Антон Сома был доставлен на полигон в Одесской области.



"То, что произошло — это полное нарушение прав человека. Нам было сказано, что были вынуждены мобилизовать Антона, иначе придется идти самим. Я добиваюсь того, чтобы моего мужа сейчас отпустили и чтобы у него была возможность нормально пройти ВЛК, по закону, а не так, как было решено за него", – говорит Оксана.



В Закарпатском областном ТЦК в комментарии ТСН.ua ответили, что смогут прокомментировать этот случай при наличии запроса.



В то же время военные говорят, что действия ВЛК – вне их компетенции.

Изменены правила проверки документов

Постановление Кабинета министров Украины №560 "Об утверждении Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации на особый период" устанавливает новые правила мобилизации. В частности, документ обязывает пограничную службу организовать проверку военно-учетных документов у мужчин призывного возраста, которые находятся в пограничной полосе, контролируемом приграничном районе, или пытаются пересечь государственную границу Украины в пунктах пропуска.

Новый порядок проведения мобилизационных мероприятий определяет, какие действия должны совершить сотрудники ГПСУ в случае обнаружения уклонистом (в случае с Антоном Сомом нет подтверждений тому, что он каким-то образом уклонялся – Ред.) в зоне своей ответственности.

Теперь, если мужчина не предоставляет военный билет, или выяснено, что он находится в розыске, пограничники обязаны вызвать наряд полиции. Полицейские в свою очередь осуществляют административное задержание военнообязанного и доставляют его в ближайший ТЦК и СП.

Ранее сообщалось о том, что в Закарпатье мужчина отказался проходить ВЛК и становиться на военный учет: как его наказали.

Читайте также: