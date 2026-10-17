4 тысячи гривен за билет: УЗ отменила популярные поезда — сколько стоит автобус и поезд с пересадкой

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С 20 октября пассажиры не смогут воспользоваться двумя поездами Укрзалізниця, соединяющими Днепр со Львовом и Запорожье с Перемышлем. Альтернативой остаются другие железнодорожные рейсы с пересадками или автобусы. Билеты на последние выросли в цене, жалуются в Сети.

ТСН.ua рассказывает, какие поезда отменяет «Укрзалізниця», чем их можно заменить и сколько стоит дорога автобусом из Днепра и Запорожья во Львов и Перемышль.

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«Укрзалізниця» объявила об отмене двух популярных поездов западного направления. В компании объясняют это ухудшением ситуации безопасности и значительным сокращением количества пассажиров.

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В то же время для тех, кто планировал путешествие во Львов или польский Перемышль, изменения означают необходимость искать другие маршруты.

Часть пассажиров может воспользоваться альтернативными поездами, однако в некоторых случаях придется планировать пересадку в другом городе. Еще один вариант — автобусное сообщение, однако его стоимость может оказаться ощутимой для бюджета.

Какие поезда отменяет «Укрзалізниця»

С 20 октября перестанут курсировать два поезда:

№ 79/80 «Сичеслав» сообщением Днепр — Львов;

№ 31/32 сообщением Запорожье — Перемышль.

Об изменениях сообщает «Укрзалізниця» на своей официальной странице. В компании объясняют решение ухудшением ситуации безопасности, из-за которого существенно снизился пассажиропоток.

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До 20 октября поезда по этим маршрутам будут курсировать, поэтому все приобретенные билеты актуальны.

Чем заменить отмененные поезда

Пассажиры, которые планировали ехать из Днепра в Львов, смогут воспользоваться другими поездами, говорят в компании.

Для этого доступны рейсы № 39/40, 5/6, ¾, 85/86, 41/42, 61/62, 261/262 и 127/128.

Среди альтернативных маршрутов:

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№ 39/40 — Солотвино — Запорожье;

№ 5/6 — Запорожье — Ясиня;

№ ¾ — Днепр — Ужгород;

№ 41/42 — Днепр — Трускавец;

№ 61/62 — Днепр — Ивано-Франковск;

№ 261/262 — Днепр — Черновцы;

№ 127/128 — Днепр — Львов.

Для пассажиров, планировавших путешествие из Запорожья в Перемышль, альтернативой станет маршрут с пересадкой во Львове или Киеве. В то же время такая поездка потребует дополнительной планировки.

Дорога на поезде с пересадками: сколько ехать и какая цена

Добраться до Польши из Днепра или Запорожья можно альтернативными маршрутами на поезде. Однако такая дорога может быть дороже и занимать больше времени.

Кроме того, следует учитывать, что из-за воздушных тревог и обстрелов поезда регулярно задерживаются — поэтому нужно рассчитать время так, чтобы успеть на пересадку.

Например, из Днепра в Перемышль можно доехать поездом с одной пересадкой в Киеве. Поезд из Днепра в столицу отправляется в 20:00, время в пути составляет не более 10 часов. Билет стоит от 613 грн.

Пересадка в Киеве занимает два часа. Дальше — поезд на Перемышль. Он едет в Польшу около 10 часов. Билет стоит от 2535 грн.

Общее время в пути составит 22 часа. Билеты будут стоить от 3,148 грн в зависимости от выбранного класса.

Из Запорожья доехать до польского Перемышля можно по тому же маршруту. Билет в столицу обойдется немного дороже.

Как добраться поездом из Днепра и Запорожья во Львов

Доехать до Львова из Днепра и Запорожья с 20 октября можно будет с пересадкой в Киеве. Такой маршрут как альтернативу предлагает приложение «Укрзалізниця».

Так, дорога из Днепра во Львов составит чуть больше 16 часов — при условии, что поезд не будет задерживаться из-за тревог. Билеты стоят от 863 грн.

Пересадка в Киеве будет занимать всего 23 минуты. Однако это может быть большой риск, если поезд в столицу не приедет вовремя. На следующий рейс можно просто не успеть.

Сколько стоит автобус из Днепра во Львов

Один из вариантов заменить железнодорожную поездку — воспользоваться автобусом. На сайте одного перевозчика билеты из Днепра во Львов стоят от 1504,56 грн.

Например, доступны следующие варианты:

KLR BUS и FlixBus: отправление в 06:40, прибытие во Львов в 22:55. Дорога занимает 16 часов 15 минут, предусмотрена одна пересадка. Стоимость — 1504,56 грн.

KLR BUS: отправление в 06:40, прибытие в 23:00. Время в пути — 16 часов 20 минут. Рейс прямой, без пересадок. Билет стоит 1 710,50 грн.

Прямой автобус стоит дороже варианта с пересадкой, хотя разница во время прибытия составляет всего пять минут.

Другие сайты предлагают билеты на автобус Днепр — Львов от 1900 грн. Однако цены достигают и 2700 грн. Большинство вариантов — с пересадкой в Киеве или Черновцах.

Сколько стоит автобус из Днепра в Перемышль

Дорога в польский Перемышль автобусом обойдется еще дороже. На сайте одного из перевозчиков доступно всего несколько вариантов автобусов. Оба предполагают две пересадки.

Первый автобус отправляется из Днепра в 06:40 и прибывает в Перемышль в 06:25 через двое суток. Общее время в пути составляет 48 часов 45 минут, а билет стоит 2833,56 грн.

Второй рейс отправляется в 23:50 и прибывает в пункт назначения в 11:40 через двое суток. Дорога занимает 36 часов 50 минут, а стоимость билета составляет 2987,27 грн.

Еще один перевозчик предлагает билеты за 3960 грн. и 4000 грн. Первый вариант включает пересадку во Львове, время ожидания составит 2,5 часа. Время в пути — 22 часа.

Более дорогой вариант тоже предполагает пересадку во Львове, но короткую — всего 20 минут. Однако общее время в пути все равно составит 20,5 часов.

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